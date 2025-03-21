Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры»

По его словам, образовавшееся в результате театральное объединение приведёт «к увеличению количества и разнообразия творческих проектов».

«Симбиоз двух площадок пойдёт им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения», — отметил Панков.

Он добавил, что ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома», при этом изменений в коллектив и основу репертуара театра вносить не планируется.

Ранее Панков заявил, что намерен постепенно вывести из репертуара «Ленкома» все спектакли, поставленные после смерти Марка Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

