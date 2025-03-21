Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры»
Московские «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) будут объединены. Как сообщает ТАСС, об этом заявил художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.
По его словам, образовавшееся в результате театральное объединение приведёт «к увеличению количества и разнообразия творческих проектов».
«Симбиоз двух площадок пойдёт им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения», — отметил Панков.
Он добавил, что ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома», при этом изменений в коллектив и основу репертуара театра вносить не планируется.
Ранее Панков заявил, что намерен постепенно вывести из репертуара «Ленкома» все спектакли, поставленные после смерти Марка Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе
- Набиуллина заявила, что при общем снижении цен инфляция в РФ остается высокой
- СМИ: ФРГ конфисковала танкер с нефтью, который приписывают к «теневому флоту» РФ
- На проведение конкурса «Интервидение» выделили 750 млн рублей
- Операционная прибыль Bentley обрушилась на 37%
- Пожар в Хитроу мог быть терактом
- Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тысяч военнослужащих
- Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры»
- Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России
- «Полезные, важные»: Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru