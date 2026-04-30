«Нам не страшно»: Кто и зачем создал в России новую кинокомпанию
Громкие имена вроде Константина Хабенского могут приносить успех фестивальным фильмам, сказала в эфире НСН Вера Фетищева, отметив, что коммерческий потенциал картин может быть не виден на поверхности.
Основатель кинокомпании «Леона» Вера Фетищева в интервью НСН объяснила, за счет чего арт-мейстримовые фильмы могут собирать хорошую кассу в России.
Ранее стало известно о создании в РФ новой кинокомпании «Леона». Фетищева объяснила, почему не страшно выходить на рынок на фоне жалоб представителей киноиндустрии на недостаточное количество фильмов, зарабатывающих в прокате серьезные деньги.
«Нет, мне не страшно. Все лучшее, яркое и амбициозное происходило как раз во времена сильнейших кризисов, это доказано историей. Самое главное сейчас — это не конкурировать друг с другом, а объединяться внутри индустрии и находить новые решения, чтобы рынок выстоял перед внешними сложностями, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Конкуренция меня всегда заряжала и мотивировала, она не дает расслабляться. Наш рынок всегда был достаточно конкурентным и волнообразным. На данный момент, стратегически я фокусируюсь на нише качественного арт-мейнстримного контента. На мой взгляд, подобные картины недостаточно продвигаются. Много фильмов остаются без внимания по разным причинам. Судя по тому, какой отклик я получила от кинематографистов после объявления об открытии компании, уверена, что правильно чувствую потребность отрасли. Это маркетинг, которого не хватает, продюсирование и дистрибуция», - отметила глава кинокомпании.
Она объяснила, какие фильм этой ниши могут сегодня иметь кассовый успех.
«Я выбираю фильмы, у которых вижу коммерческий потенциал, даже если он не на поверхности. Считаю, на кассовость фильма всегда влияет совокупность факторов: это не только приглашенные звезды, это и создатели, и качество контента, и правильная дата выхода в прокат, и маркетинговая стратегия, и, конечно, команда, которая реализует этот проект. Если же мы говорим о зарубежном контенте, то сюда ещё прибавила бы качество закупки. Есть примеры, когда громкие имена приносили кассу фестивальным картинам - в этом году в кинотеатрах вышел замечательный фильм “Здесь был Юра” с Константином Хабенским, он сейчас является одной из самых уважаемых звезд», - заключила собеседница НСН.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший ранее заявил «Радиоточке НСН», что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) давно двигается в сторону авторского кино и арт-мейнстрима.
- «Нам не страшно»: Кто и зачем создал в России новую кинокомпанию
