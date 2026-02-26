Нейросети очень облегчили работу над кинопроектами в вопросе создания глобальных и эпических сцен, производство стало дешевле на десятки миллионов рублей. Об этом НСН рассказал кинорежиссер Александр Войтинский.

В России начались съемки ретрофутуристического сериала «Красная Шамбала». Главные роли в проекте воплотят Влад Прохоров, Стася Милославская, Сергей Шакуров и другие. Как рассказала НСН гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова, в этом проекте объем контента, созданного с помощью генеративных технологий, впервые превысит 70 минут. Войтинский рассказал, почему создатели фильмов прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ) и как это влияет на бюджет.

«Бюджет облегчается, потому что это гораздо более экономичная технология. Нейронные сети выкидывают же все бесплатно. Вся проблема сегодня в том, что трудно подчинить результат генераций уникальному замыслу фильма, его героям, обстоятельствам. Нейронка больше отталкивается от массива, к которому она обращается. Но контроллер постепенно становится все лучше и лучше. Есть задачи, которые просто нельзя нарисовать классическим способом, это будет стоить весь бюджет, и все равно ты не справишься. А нейронные сети открывают такие возможности. Затраты сокращаются на десятки миллионов рублей», - рассказал он.