«Писатели или предатели?» Запретят ли в России книги Глуховского и Акунина

«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ РУСОФОБОМ»

7 июня стало известно, что Дмитрий Глуховский объявлен в розыск. СМИ сообщили, что на него завели уголовное дело, не уточнив по какой статье.

«Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Статья 207.3, часть 2», - вскоре написал Глуховский в Telegram.

По словам писателя, поводом для обвинений стал его пост в соцсетях. При этом он подчеркнул, что «готов повторить все, что там сказано». И повторил.

Вскоре стало известно, что Глуховского заочно арестовали на два месяца.

Глуховский известен как писатель-фантаст, автор бестселлера «Метро 2033». Эту книгу о Москве, пережившей ядерный взрыв, перевели на 37 языков мира.

В феврале Глуховский подписал письмо российских писателей, режиссёров, драматургов, актёров и журналистов с просьбой остановить спецоперацию на Украине. Его также часто называют «русофобом и антисоветчиком». Однако сам писатель не согласен с таким мнением.

«Я не считаю себя русофобом, я считаю себя патриотом России. То, что якобы я русофоб, презираю страну свою любимую, это абсолютно неправда», - говорил Глуховский НСН в 2020 году.

На сегодняшний звонок нашего корреспондента Глуховский не ответил. При этом гудки в его телефоне шли, но разыскать писателя раньше МВД не получилось.