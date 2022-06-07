«Писатели или предатели?» Запретят ли в России книги Глуховского и Акунина
Фантаста Глуховского ищут за пост в соцсетях, Акунина хотят убрать из магазинов, а Прилепин ругает стихи Быкова и русскую интеллигенцию.
Писатели, журналисты и творческая интеллигенция России разделяются во мнениях на фоне спецоперации на Украине. Автора романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в розыск и заочно арестовали, в Госдуме возмущены продажей в магазинах книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова и Леонида Парфенова.
Тем временем, подавшийся в политику писатель Захар Прилепин попал под санкции и критикует своих коллег.
«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ РУСОФОБОМ»
7 июня стало известно, что Дмитрий Глуховский объявлен в розыск. СМИ сообщили, что на него завели уголовное дело, не уточнив по какой статье.
«Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Статья 207.3, часть 2», - вскоре написал Глуховский в Telegram.
По словам писателя, поводом для обвинений стал его пост в соцсетях. При этом он подчеркнул, что «готов повторить все, что там сказано». И повторил.
Вскоре стало известно, что Глуховского заочно арестовали на два месяца.
Глуховский известен как писатель-фантаст, автор бестселлера «Метро 2033». Эту книгу о Москве, пережившей ядерный взрыв, перевели на 37 языков мира.
В феврале Глуховский подписал письмо российских писателей, режиссёров, драматургов, актёров и журналистов с просьбой остановить спецоперацию на Украине. Его также часто называют «русофобом и антисоветчиком». Однако сам писатель не согласен с таким мнением.
«Я не считаю себя русофобом, я считаю себя патриотом России. То, что якобы я русофоб, презираю страну свою любимую, это абсолютно неправда», - говорил Глуховский НСН в 2020 году.
На сегодняшний звонок нашего корреспондента Глуховский не ответил. При этом гудки в его телефоне шли, но разыскать писателя раньше МВД не получилось.
«НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ, JUST BUSINESS»
В числе подписантов февральского «письма 13» помимо Глуховского были, в частности, писатели Бориc Акунин и Дмитрий Быков, издатель Ирина Прoхорова, журналисты Леонид Пaрфёнов и Дмитрий Муратов.
При этом в начале марта Глуховский, Парфенов и Быков попали в список «предателей Родины», составленный «Комитетом по защите национальных интересов РФ».
В конце апреля, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская возмутилась тем, что в книжных магазинах Москвы продаются книги выступавших против спецоперации Акунина, Быкова, Парфенова и Глуховского.
«Если позиция книжных магазинов "никакой политики, just business", пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной. Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова», - написала Ямпольская в соцсетях.
Со своей стороны, главред издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудила попытку цензурирования российского книжного рынка со стороны властей.
«Что касается попытки цензурировать издательский мир, то да, эта угроза давно существовала, и я думаю, это прекрасный предлог начать цензурировать последнюю сферу культурной деятельности, которая была более-менее автономна, что чрезвычайно печально и только приведет к оскудению и этой области. Я не знаю, что выберут издательства, я глубоко сочувствую всем нам в этой ситуации. Это хорошие писатели, и если у нас идеология и политика снова подменяют собой потребности культуры, то это печально для культуры», - сказала Прохорова, комментируя высказывания Ямпольской.
АРМИЯ VS ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В феврале сервис аудиокниг Storytel представил рейтинг, согласно которому Борис Акунин стал самым популярным российских автором у слушателей аудиокниг за последние пять лет.
Второе место в списке занял Дмитрий Глуховский, третье - Сергей Лукьяненко. В ТОП-10 также вошли Виктор Пелевин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев.
По данным «Коммерсанта», живущий в Лондоне с 2014 года Акунин ранее неоднократно критиковал действия российских властей, в том числе по вопросу присоединения Крыма.
Писатель утверждал, что вскоре после отъезда у его квартиры «устроил шоу Следственный комитет». Акунин счел это намеком, что его возвращению в Россию будут не рады.
По данным СМИ, писатель Дмитрий Быков еще осенью уехал в Америку. При этом он говорил, что не боится возвращаться.
«В России два вида спорта — мечтать уехать и бояться вернуться. Я не боюсь возвращаться... Вернусь, не сомневайтесь!» - обещал Быков в одном из интервью.
Однако стихи Быкова о ситуации у острова Змеиный вызвали возмущение у другого писателя Захара Прилепина, который является сопредседателем партии «Справедливая Россия - За правду» и уже попал под санкции Евросоюза и Великобритании.
«Интеллигенция в России недостойна своей армии. Шоу-бизнес в основной своей массе вообще ничего не достоин. Началось это отнюдь не сегодня. Генерал Евгений Иванович Мартынов писал Антону Павловичу Чехову: "Попробуйте задать нашим интеллигентам вопросы: что такое война, патриотизм, армия, военная специальность, воинская доблесть? Девяносто из ста ответят вам: война - преступление, патриотизм - пережиток старины, армия - главный тормоз прогресса, военная специальность - позорное ремесло, воинская доблесть - проявление глупости и зверства…"», - говорил Прилепин в мартовском интервью «Комсомольской правде».
Список деятелей культуры и искусства, разделившихся на два лагеря из-за спецоперации на Украине, далеко не ограничен этими именами. Однако далеко не все хотят обрубать с Россией все концы.
Так, 7 июня стало известно, что признанные в России СМИ-иноагентами блогер Юрий Дудь и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подали в суд на Минюст, не считая себя таковыми.
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