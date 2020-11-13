«Я не русофоб». Глуховский рекомендовал не связываться с Россотрудничеством

«Что касается организации «Тотального диктанта», я считаю, что Россотрудничество здесь не единственный потенциальный партнер. Русскоязычные сообщества за рубежом вполне могут самоорганизовываться без помощи российского государства. И лучше бы им так и делать, потому что любые российские государственные структуры всегда преследуют повестку как минимум двойную. И отдельный вопрос, не крышуют ли они еще резидентуру», - заметил прозаик.

Он добавил, что сам текст для «Тотального диктанта» совершенно аполитичный.

«Написанный не исходя из моих политических позиции, а из моей личной истории. И задуманный так, чтобы людей разных политических позиций не разъединять, а, наоборот, объединять на общечеловеческих темах. Что касается позиции организаторов «Тотального диктанта», мне кажется, они не намерены мою кандидатуру после этого анонса менять. И на кого-то заменять меня вряд ли будут. Но этот вопрос нужно задавать им. Они не только с Россотрудничеством взаимодействуют, но и являются получателем президентского гранта на развитие русского языка и культуры, то есть находятся в ситуации не совсем простой. Но на обострение играют не они. Они как раз занимают позицию спокойную и взвешенную», - заключил писатель.

Как сообщил РБК, организаторы «Тотального диктанта» также связывают отказ Россотрудничества от его поддержки с выбором автора текста.

