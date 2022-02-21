Акунин стал самым популярным российским писателем среди слушателей аудиокниг

Писатель Борис Акунин возглавил список самых популярных российских автором у слушателей аудиокниг за последние пять лет. Соответствующий рейтинг был составлен сервисом аудиокниг Storytel к Международному дню родного языка.

Донцова и Акунин признаны самыми популярными среди россиянок писателями

Второе место в списке занял Дмитрий Глуховский, третье - Сергей Лукьяненко. Также в ТОП-10 вошли Виктор Пелевин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев.

Самым популярным произведением у слушателей аудиокниг за последние пять лет стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Ранее в России стартовали продажи книги Акунина «Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике», призванной помочь начинающим писателям, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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