Акунин стал самым популярным российским писателем среди слушателей аудиокниг
Писатель Борис Акунин возглавил список самых популярных российских автором у слушателей аудиокниг за последние пять лет. Соответствующий рейтинг был составлен сервисом аудиокниг Storytel к Международному дню родного языка.
Второе место в списке занял Дмитрий Глуховский, третье - Сергей Лукьяненко. Также в ТОП-10 вошли Виктор Пелевин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев.
Самым популярным произведением у слушателей аудиокниг за последние пять лет стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Ранее в России стартовали продажи книги Акунина «Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике», призванной помочь начинающим писателям, сообщает RT.
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