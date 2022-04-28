В Госдуме возмутились продажей в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова

Как отметила парламентарий, в текущей ситуации на полках книжных ничего не поменялось, и магазины продолжают активно предлагать в том числе Акунина, который «не стесняется» и «не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц».

Ямпольская напомнила, что в 2020-2021 годах власти оказали книготорговой отрасли значительную поддержку.

«Надеюсь, принимая подобные гуманные решения, глава региона либо города сначала поинтересуется: что именно в данной точке распространяют, каковы приоритеты? Если позиция книжных магазинов "никакой политики, just business", пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной. Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова», — написала Ямпольская на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Парламентарий пообещала, что возглавляемый ею комитет в ближайшее время «задаст нелицеприятные вопросы» владельцам книжных магазинов и издателям.

