В Госдуме возмутились продажей в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обрушилась с критикой на книжные магазины Москвы, в ассортименте которых есть книги выступающих против российской спецоперации на Украине Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского.
Как отметила парламентарий, в текущей ситуации на полках книжных ничего не поменялось, и магазины продолжают активно предлагать в том числе Акунина, который «не стесняется» и «не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц».
Ямпольская напомнила, что в 2020-2021 годах власти оказали книготорговой отрасли значительную поддержку.
«Надеюсь, принимая подобные гуманные решения, глава региона либо города сначала поинтересуется: что именно в данной точке распространяют, каковы приоритеты? Если позиция книжных магазинов "никакой политики, just business", пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной. Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова», — написала Ямпольская на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Парламентарий пообещала, что возглавляемый ею комитет в ближайшее время «задаст нелицеприятные вопросы» владельцам книжных магазинов и издателям.
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