Признанный иноагентом Алексей Венедиктов оспорит свое включение в реестр Минюста

Журналист Алексей Венедиктов, признанный иностранным агентом по решению Минюста РФ, принял решение оспорить через суд включение в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Черемушкинского районного суда Москвы.



Венедиктов был на протяжении многих лет главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Решение внести его с список иноагентов Минюст принял еще в апреле.

После включения в список журналист сказал, что не в курсе, по какому поводу он был включен в реестр, добавив, что лучше спросить об этом Минюст.

Ранее журналист и блогер Юрий Дудь, который также включен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента, подал в суд на Министерство юстиции РФ, заявление зарегистрировано в в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

