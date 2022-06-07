Признанный иноагентом Алексей Венедиктов оспорит свое включение в реестр Минюста
Журналист Алексей Венедиктов, признанный иностранным агентом по решению Минюста РФ, принял решение оспорить через суд включение в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Черемушкинского районного суда Москвы.
Венедиктов был на протяжении многих лет главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Решение внести его с список иноагентов Минюст принял еще в апреле.
После включения в список журналист сказал, что не в курсе, по какому поводу он был включен в реестр, добавив, что лучше спросить об этом Минюст.
Ранее журналист и блогер Юрий Дудь, который также включен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента, подал в суд на Министерство юстиции РФ, заявление зарегистрировано в в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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