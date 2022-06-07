МВД объявило в розыск Дмитрия Глуховского и Владимира Милова*

В карточке ведомства говорится, что он «разыскивается по статье УК». По данным ряда СМИ, речь идёт о статье о дискредитации Вооруженных сил России.

По этой же причине в розыск был объявлен сторонник Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) бывший замминистра энергетики Владимир Милов (признан СМИ-иноагентом).

Ранее в розыск «по статье УК» был объявлен главный редактор сайта Agentura.ru, специализирующийся на освещении деятельности спецслужб и интернета журналист Андрей Солдатов.