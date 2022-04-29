«Подмена культуры идеологией»: Прохорова защитила Акунина и Быкова от нападок Госдумы
Литературовед и глава издательства Ирина Прохорова в эфире НСН поддержала «опальных» писателей, назвав заявления ГД попыткой цензуры книжного рынка.
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудила попытку цензурирования российского книжного рынка со стороны властей.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее раскритиковала книжные магазины Москвы, в ассортименте которых есть книги выступающих против российской спецоперации на Украине Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского.
«Насколько я знаю своих коллег-издателей независимых, они практически без господдержки и существуют. Я не знаю подробностей, но в общем, на самом деле, господдержка издательств минимальна. Возможно, речь идет о крупных издательствах типа "Просвещения", может быть, какие-то отдельные проекты "Эксмо". Но в принципе книжный рынок вполне себе самостоятелен. Что касается попытки цензурировать издательский мир, то да, эта угроза давно существовала, и я думаю, это прекрасный предлог начать цензурировать последнюю сферу культурной деятельности, которая была более-менее автономна, что чрезвычайно печально и только приведет к оскудению и этой области. Я не знаю, что выберут издательства, я глубоко сочувствую всем нам в этой ситуации. Это хорошие писатели, и если у нас идеология и политика снова подменяют собой потребности культуры, то это печально для культуры», - отметила главред.
Ранее писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.
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