Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента
Постановки спектаклей по произведениям Бориса Акунина* и печать его книг отменяют в РФ. Россияне называют его в тройке лучших авторов.
Александринский театр отменил показы спектакля «Один восемь восемь один» по пьесе писателя Бориса Акунина* (*Чхартишвили) (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом в РФ), следует из материалов театра.
В середине декабря Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина*, говорится на сайте театра.
Отмечается, что представления были запланированы на зиму и весну.
В конце декабря все спектакли по произведениям Бориса Акунина* разом отменили в Российском академическом молодежном театре.
Теперь там не будут показывать спектакли «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Чёрная версия». В Минкульте заявили, что театр самостоятелен в вопросе репертуара, однако было принято решение отменить все спектакли по Акунину*.
18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов.
19 декабря следователи пришли в издательство «Захаров», выпускающее его книги. Силовики пытались попасть на склад и изъять тиражи книг Акунина*.
10 января 2024 года книги писателя Бориса Акунина* отдали на экспертизу. «Многое будет зависеть от ее исхода», - сообщило в Telegram-канале издательство «Захаров».
12 января 2024 года Министерство юстиции России признало иностранным агентом писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сам писатель тоже прокомментировал событие для своих подписчиков.
«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», – отметил он.
В отношении писателя Бориса Акунина* возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности, пишут СМИ.
Как сообщил источник агентства «Интерфакс», писателя объявят в розыск.
«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», - сказал собеседник издания.
Также Акунин* в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы.
Россиянам не запретят читать старые книги писателя Бориса Акунина* из-за его включения в реестр террористов и экстремистов, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Безусловно, никто не будет запрещать читать Акунина* в общественных местах.Единственное, у меня есть подозрение и надежда, что через какое-то время это будет восприниматься, как моветон. Художественная ценность Акунина*, - я даже не буду обсуждать историческую, - сильно преувеличена и подраздута. Как только эта волна спадет, интерес к его персоналии точно пропадет. Я убежден, что это имя растворится в годах», - сказал Шолохов.
Главред издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудила попытку цензурирования российского книжного рынка со стороны властей.
«Что касается попытки цензурировать издательский мир, то да, эта угроза давно существовала, и я думаю, это прекрасный предлог начать цензурировать последнюю сферу культурной деятельности, которая была более-менее автономна, что чрезвычайно печально и только приведет к оскудению и этой области. Я не знаю, что выберут издательства, я глубоко сочувствую всем нам в этой ситуации. Это хорошие писатели, и если у нас идеология и политика снова подменяют собой потребности культуры, то это печально для культуры», - сказала Прохорова.
Бориса Акунина россияне назвали в тройке главных писателей России, согласна результатам опроса ВЦИОМ в конце 2023 года. Ему отдали третье место. На первом - Захар Прилепин, на втором – Александр Пушкин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru