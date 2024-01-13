Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов.

19 декабря следователи пришли в издательство «Захаров», выпускающее его книги. Силовики пытались попасть на склад и изъять тиражи книг Акунина*.

10 января 2024 года книги писателя Бориса Акунина* отдали на экспертизу. «Многое будет зависеть от ее исхода», - сообщило в Telegram-канале издательство «Захаров».



12 января 2024 года Министерство юстиции России признало иностранным агентом писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Сам писатель тоже прокомментировал событие для своих подписчиков.

«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», – отметил он.