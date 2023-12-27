Минюст признал организацию «Настоящая Россия» нежелательной в России

Сторонники Стрелкова не смогли зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению в президенты

На автодороге М4 «Дон» из-за ремонтных работ образовалась многокилометровая пробка

Московский клуб Mutabor, в котором проходила «голая вечеринка» Ивлеевой, опечатан

Аналитик Юшков рассказал, что после «полной» газификации к 2030 году газ будет не у всех

РАМТ снял с репертуара все спектакли по произведениям Бориса Акунина