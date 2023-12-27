Минюст признал организацию «Настоящая Россия» нежелательной в России
Министерство юстиции РФ признало британскую организацию «Настоящая Россия» (признана в РФ организацией-иноагентом) нежелательной в России, сообщает ТАСС.
Она была создана экономистом Сергем Гуриевым (признан в РФ иноагентом), писателем Борисом Акуниным (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и артистом балета Михаилом Барышниковым для оказания гуманитарной помощи жертвам войны на Украине и поддержки антивоенных проектов, возникших по всему миру.
В марте «Настоящая Россия» была признана иностранным агентом.
Ранее РАМТ отменил все спектакли по произведениям Акунина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru