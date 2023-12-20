Писательница Викентьева подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей
Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обвинила писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в плагиате и потребовала через суд запрета проката сериала «Фандорин. Азазель», взыскания прибыли от показа и возмещения морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
«Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили ... о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца», - отметила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.
Обращение писательницы связано с выпуском второго мини-сериала «Фандорин. Азазель», основанного на произведениях Акунина о сыщике Эрасте Фандорине. По словам Викентьевой, автор переработал ее пьесу «Дом смерти», пишет Ura.ru. Истица потребовала признать ее права на произведение, запретить прокат сериала, взыскать всю прибыль от показа и возместить ей 1 млн рублей морального вреда.
Ранее против Акунина возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях армии России, напоминает телеканал «360».
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