Писательница Викентьева подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей

«Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили ... о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца», - отметила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Обращение писательницы связано с выпуском второго мини-сериала «Фандорин. Азазель», основанного на произведениях Акунина о сыщике Эрасте Фандорине. По словам Викентьевой, автор переработал ее пьесу «Дом смерти», пишет Ura.ru. Истица потребовала признать ее права на произведение, запретить прокат сериала, взыскать всю прибыль от показа и возместить ей 1 млн рублей морального вреда.

Ранее против Акунина возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях армии России, напоминает телеканал «360».

