Акунин в беседе с пранкерами заявил, что не имеет претензий к ВСУ за удары по Крыму

Отмечается, что с литератором беседовал один из пранкеров и актер, сыгравший роль украинского лидера Владимира Зеленского. В ответ на вопрос Акунину, согласен ли он с обоснованностью обстрелов Украиной Крыма и других регионов, писатель заявил: «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем».

Акунин добавил, что ошибка Украины в противостоянии с Россией заключается в недостаточной эффективности украинской пропаганды.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с пранкерами призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине.

