Акунин в беседе с пранкерами заявил, что не имеет претензий к ВСУ за удары по Крыму

Знаменитый российский писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. Запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

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Отмечается, что с литератором беседовал один из пранкеров и актер, сыгравший роль украинского лидера Владимира Зеленского. В ответ на вопрос Акунину, согласен ли он с обоснованностью обстрелов Украиной Крыма и других регионов, писатель заявил: «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем».

Акунин добавил, что ошибка Украины в противостоянии с Россией заключается в недостаточной эффективности украинской пропаганды.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с пранкерами призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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