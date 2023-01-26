Акунин написал новую книгу о Фандорине и Масе
Писатель Борис Акунин написал новый роман о сыщике Эрасте Фандорине, главным героем в котором будет его друг и камердинер Масахиро Сибата. Об этом сообщил сам автор в своем Telegram-канале.
Как отметил Акунин, он работал над книгой в течение полутора месяцев.
«Главный герой там не Эраст Петрович, а "просто Маса" (с годами он мне стал как-то ближе). Фандорин - "актер второго плана". Впрочем, он в половине романов тоже не находился в центре повествования, так что красавцу-брюнету не привыкать», — написал Акунин.
Писатель заявил о намерении «дать рукописи отлежаться», книга может быть выпущена в текущем году.
Ранее стало известно, что книги о приключениях Фандорина вошли в топ-3 самых перечитываемых книг в России в 2022 году.
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