Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями
15 декабря 202315:35
С прощальной речью к российским читателям обратился писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в своем Telegram-канале.
«Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся», - написал он.
Так он прокомментировал информацию о снятии с продаж его книг.
Вместе с тем, как подчеркнул Акунин, это расставание лишь на время.
«До встречи! Надеюсь, скорой», — добавил писатель
Ранее стало известно, что книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru