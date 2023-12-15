Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями

«Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся», - написал он.

Так он прокомментировал информацию о снятии с продаж его книг.

Вместе с тем, как подчеркнул Акунин, это расставание лишь на время.

«До встречи! Надеюсь, скорой», — добавил писатель

Ранее стало известно, что книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

