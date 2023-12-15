Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями

С прощальной речью к российским читателям обратился писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в своем Telegram-канале.

Акунин в беседе с пранкерами заявил, что не имеет претензий к ВСУ за удары по Крыму

«Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся», - написал он.

Так он прокомментировал информацию о снятии с продаж его книг.

Вместе с тем, как подчеркнул Акунин, это расставание лишь на время.

«До встречи! Надеюсь, скорой», — добавил писатель

Ранее стало известно, что книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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