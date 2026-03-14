«Выслуга лет»: Агутин получил награду «Концерт года», обойдя «Интервидение»

«Эту награду вручали по результатам голосования академиков — наших коллег. Я думаю, что мне дали награду за выслугу лет, за честное служение живому звуку на протяжении 35 лет. У нас особо и нет режиссуры концертов. Мы просто играем известные песни, все зрители вместе с нами их поют. 80 тысяч человек поют! В этом есть своя атмосфера. Я такие концерты люблю больше всего. Когда кто-то говорит о звании «лучший концерт», все представляют самый красивый, самый срежиссированный. В этом смысле мои концерты и в подметки не годятся всем тем, которые были представлены в этой номинации. Мне кажется, жюри подумало: "Ребята лабают 35 лет. Надо отметить это дело своей галочкой". Вот и дали награду», — сказал артист спецкору НСН на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».

Награды премии вручали в номинациях: «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», «Поэт года», «Хип-хоп-исполнитель года», «Саундтрек года», «Городской романс года», «Танцевальный хит года», «Музыкальное видео года», «Композитор года», «Концерт года» и «Песня года».

Примечательно, что на звание «Концерт года» претендовало в том число и «Интервидение», которое состоялось 20 сентября 2025 года.

Ранее песня «Я буду всегда с тобой» в исполнении Леонида Агутина и Анжелики Варум была признана россиянами самой романтичной.


