Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию

По словам политика, эти государства формируют союз и намерены воспользоваться моментом, когда в мире обострятся крупные конфликты: в частности, противостояние между европейскими странами и Россией, а также эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Вучич считает, что потенциальные противники ждут наступления глобального хаоса, чтобы предпринять активные действия против Сербии.



Кроме того, глава государства подтвердил, что в арсенале Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты класса «воздух – земля» CM‑400. Дальность их поражения составляет от 200 до 400 км. При этом Вучич особо подчеркнул: несмотря на наличие столь мощного вооружения, Белград не планирует совершать агрессивных действий в отношении других стран.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич говорил НСН, что действующий глава Сербии Александр Вучич с самого начала был человеком НАТО, а мысль, что «русские и сербы - братья навек» устарела.

