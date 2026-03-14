Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
В эфире телерадиокомпании RTS президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия и Албания — страны‑члены НАТО — совместно с частично признанной Республикой Косово готовятся напасть на Сербию.
По словам политика, эти государства формируют союз и намерены воспользоваться моментом, когда в мире обострятся крупные конфликты: в частности, противостояние между европейскими странами и Россией, а также эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Вучич считает, что потенциальные противники ждут наступления глобального хаоса, чтобы предпринять активные действия против Сербии.
Кроме того, глава государства подтвердил, что в арсенале Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты класса «воздух – земля» CM‑400. Дальность их поражения составляет от 200 до 400 км. При этом Вучич особо подчеркнул: несмотря на наличие столь мощного вооружения, Белград не планирует совершать агрессивных действий в отношении других стран.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич говорил НСН, что действующий глава Сербии Александр Вучич с самого начала был человеком НАТО, а мысль, что «русские и сербы - братья навек» устарела.
Горячие новости
- Игорь Крутой раскрыл, когда ИИ-музыка обретет смысл
- Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
- Посольство РФ опровергло слова Британии о причастности России к удару по Ираку
- Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас
- Брэдли Купер планирует срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
- Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
- Черные риелторы выживают семью из квартиры песней «Синий трактор»
- Трамп: Несколько стран направят военные корабли в Ормузский пролив
- Евгений Водолазкин представил в Петербурге альбом о съемках фильма «Авиатор»
- Константин Кинчев заподозрил КГБ в помощи избежать суда