Иран назвал Украину «законной целью» для ударов

Тегеран рассматривает Украину как «законную цель» из-за помощи Израилю в военных действиях против Ирана, сообщил в соцсети X председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

По его словам, речь идет об украинских бесплотниках. Политик указал, что «потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну». Азизи отметил, что согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, Киев превратил «всю свою территорию в законную цель для Ирана».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

