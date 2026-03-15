Иран назвал Украину «законной целью» для ударов
Тегеран рассматривает Украину как «законную цель» из-за помощи Израилю в военных действиях против Ирана, сообщил в соцсети X председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
По его словам, речь идет об украинских бесплотниках. Политик указал, что «потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну». Азизи отметил, что согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, Киев превратил «всю свою территорию в законную цель для Ирана».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
