Мало авторов и жанров: Шорт-лист «Белого слона» обнажил проблемы российского кино
В российском кино в 2025 году наблюдается сужение авторского и жанрового поля и усталость от сказок, рассказала НСН Нина Ромодановская.
В 2025 году в шорт-листе премии «Белый слон» заметно меньше фильмов, чем годом ранее, что подтверждает снижение авторской активности. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, вошедшая в экспертную группу премии по полнометражному игровому кино.
Если в прошлом году лидером по числу номинаций была экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», то новым лидером по числу упоминаний в шорт-листе стала картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Фильм представлен в 10 номинациях из 16. По словам Ромодановской, у картины множество достоинств.
«Критика не замыкается только на авторских проектах и фильмах ограниченного проката, а рассматривает все фильмы. Среди всех вышедших в 2025 году картин, зрительских в том числе, "Пророк" оказался лучшим. Фильм действительно оригинален по форме, можно также отметить выдающуюся операторскую работу. У картины много достоинств и творческих находок, не только компьютерная графика», - сказала она.
По 8 номинаций получили фильмы, которые до сих пор не были представлены в широком прокате. Премьера «Ветра» Сергея Члиянца состоялась в марте на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. В российский прокат картина должна была выйти в ноябре 2025 года, но премьеру перенесли на весну 2026 года. Аналогично фильм «Здесь был Юра» был представлен на российском кинофестивале «Маяк», где получил Гран-при. Однако в прокат картина выходит только в феврале 2026 года. Собеседница НСН уточнила, что это не противоречит условиям премии.
«Критики не ориентируются только на прокат. В регламенте премии написано, что к рассмотрению принимаются фильмы, обнародованные в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года. Если картины попали в публичное поле, например, были показаны на фестивалях, то кинокритики их оценивают в текущем году, даже если прокат запланирован только в следующем», - объяснила Ромодановская.
По ее словам, в целом по итогам киногода наблюдается сужение авторского и жанрового поля, что приводит к однообразию фильмов, представленных в кинотеатрах.
«Если в прошлом году в лонг-листе премии «Белый слон» было более 60 фильмов, а в номинации попало 25, то в этом году лонг-лист оказался на треть короче, а в разных номинациях лишь 21 фильм. Это говорит о том, что поле авторского кино уменьшается. Тенденция опасная, ведь именно авторское кино потом развивает массовый кинематограф. Если оценивать год в целом, отметила бы, что сужено и жанровое разнообразие. Это тоже плохо. Получается, что в кинотеатрах представлен большой ассортимент фильмов для детей и подростков и почти нет кино для взрослого зрителя. Также, на мой взгляд, это последний год расцвета сказок. Продюсеры и лидеры производства уже заговорили о том, что это почти отработанная, вытоптанная поляна. Нужно разрабатывать новые жанры», - сказала
Ранее кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, но их меньше, чем было прежде. По его словам, к числу лучших можно отнести картину «Ветер» Сергея Члиянца и триллер «Вниз» с Егором Кридом.
