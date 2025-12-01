По ее словам, в целом по итогам киногода наблюдается сужение авторского и жанрового поля, что приводит к однообразию фильмов, представленных в кинотеатрах.

«Если в прошлом году в лонг-листе премии «Белый слон» было более 60 фильмов, а в номинации попало 25, то в этом году лонг-лист оказался на треть короче, а в разных номинациях лишь 21 фильм. Это говорит о том, что поле авторского кино уменьшается. Тенденция опасная, ведь именно авторское кино потом развивает массовый кинематограф. Если оценивать год в целом, отметила бы, что сужено и жанровое разнообразие. Это тоже плохо. Получается, что в кинотеатрах представлен большой ассортимент фильмов для детей и подростков и почти нет кино для взрослого зрителя. Также, на мой взгляд, это последний год расцвета сказок. Продюсеры и лидеры производства уже заговорили о том, что это почти отработанная, вытоптанная поляна. Нужно разрабатывать новые жанры», - сказала

Ранее кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, но их меньше, чем было прежде. По его словам, к числу лучших можно отнести картину «Ветер» Сергея Члиянца и триллер «Вниз» с Егором Кридом.

