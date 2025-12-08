Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым в главной роли не имел конкурентов на кинофестивале «Зимний» и запомнился режиссурой Владимира Головнева, заявили в интервью НСН член жюри фестиваля, телеведущий Иван Кудрявцев и кинокритик Сусанна Альперина.

Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» завершился в Москве в минувшие выходные. Главный приз, а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль завоевала картина «Цинга», ставшая дебютом в игровом кино режиссера-документалиста Владимира Головнева. Кудрявцев отметил, что создатели фильма решили сделать акцент «на северности» вместо попыток копировать западное или восточное кино.