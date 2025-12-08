Расчет без «сумасшедшинки»: Как «Цинга» стала фаворитом фестиваля авторского кино
Жюри фестиваля «Зимний» определилось с фаворитом за несколько секунд, сказал в эфире НСН Иван Кудрявцев, а Сусанна Альперина увидела в фильме «Цинга» расчет вместо чуда.
Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым в главной роли не имел конкурентов на кинофестивале «Зимний» и запомнился режиссурой Владимира Головнева, заявили в интервью НСН член жюри фестиваля, телеведущий Иван Кудрявцев и кинокритик Сусанна Альперина.
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» завершился в Москве в минувшие выходные. Главный приз, а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль завоевала картина «Цинга», ставшая дебютом в игровом кино режиссера-документалиста Владимира Головнева. Кудрявцев отметил, что создатели фильма решили сделать акцент «на северности» вместо попыток копировать западное или восточное кино.
«Фильм "Цинга" Владимира Головнева произвел на всех членов жюри неизгладимое впечатление. Решение мы принимали единогласно, с главным фаворитом определились буквально за несколько секунд. Мне очень понравился рассказ Владимира Головнева со сцены о том, как он, документалист, принимал решение, с каким игровым фильмом ему дебютировать. Ему очень пригодился совет отца, который рекомендовал искать вдохновение в нашей "северности". Головнев отметил, что когда мы пытаемся сделать западное кино, всегда окажется кто-то, кто западнее нас. Также и с восточным кино, всегда окажется кто-то восточнее нас, но никто не может оказаться севернее нас. У нас огромная северная мифология, мало освоенная современным авторским кино. Именно это делает фильм уникальным. "Цинга" – это кино о вере и истинных основах современного бытия, кино, которого не было со времен, пожалуй, "Острова" Павла Лунгина», - отметил Кудрявцев.
Со своей стороны, Сусанна Альперина назвала «Цингу» фильмом, от которого невозможно оторваться, но без «сумасшедшинки».
«Бывает, что выбираешь между двумя-тремя фильмами, и нет явного фаворита, здесь же всё было понятно. Сразу после показа "Цинги" некоторые телеграм-каналы и критики написали, что это победитель, хотя на тот момент они еще не посмотрели три конкурсные картины. Я прежде всего отмечу работу режиссера. Владимир Головнев был ранее известен, как документалист, а это был его дебют в игровом кино. Всё, что касается документального кино, в фильме "Цинга" сделано на очень высоком уровне: это очень красивые съёмки на Ямале, на пастбищах, оторваться от которых невозможно. Вместе с тем в фильме просматривается строгий расчет: когда будет та или иная сцена, когда мы покажем волка или оленя, а когда – мальчика. Вот это меня насторожило в этой картине, я все-таки люблю, когда есть некая сумасшедшинка, некое чудо от режиссера», - пояснила кинокритик.
Альперина также назвала другие картины с «Зимнего», на которые стоит обратить внимание.
«Мне запомнился фильм "Кукла" Егора Бероева, это его режиссерский дебют. Иногда артисты снимают совсем плохо, а Бероев сделал интересную работу. Еще отмечу фильм "Пастбища богов", я смотрела его с удовольствием до конца. Он вызывает эмоциональный отклик. Думаю, у этой картины есть будущее. Любопытный эксперимент фильм "Навар". Еще один заметный фильм фестиваля – "Холодное сердце" Владимира Котта, который я еще не посмотрела. Я слежу за его творчеством и смотрю все, что снимает Котт, кроме того, Маша Кошина получила приз, как лучшая актриса за роль Снегурочки в этой картине», - заключила собеседница НСН.
Вместе с тем, она высказала мнение, что в течение года в России были более сильные авторские фильмы, чем «Цинга».
Ранее сообщалось, что гран-при российского кинофестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра» с участием Константина Хабенского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
