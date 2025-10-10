При этом он подчеркнул, что фильм Бакурадзе прежде всего раскрывает историю дуэли и природы человеческих отношений. В этом картина созвучна с лентами, которые в 2025 году были представлены на крупнейших международных фестивалях.

«Это история конфликта, возникшего не на пустом месте. В фильме мало внимания уделяется предыстории отношений Мартынова и Лермонтова, но в реальности мы понимаем, что это была систематическая травля. Картина описывает механику мужских характеров, которые столкнулись друг с другом в невероятно красивом антураже Кавказа XIX века. То, как показан мир вокруг героев – завораживает. Это такая же киноживопись, как, например, кино Терренса Малика "Дни жатвы". Конечно, очень приятно видеть историю России как невероятно красивый вестерн. С позиции характеров фильм описывает именно невозможность людей договориться друг с другом. В этом плане он очень созвучен темам мирового кино в этом году. И в Каннах, и в Венеции все тоже бьют тревогу по поводу неспособности конфликтующих сторон договариваться, негибкости мужской психики, которая держит в заложниках весь мир», - уточнил кинокритик.

Ранее программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Бакурадзе представил Михаила Лермонтова настоящим человеком, который не боялся говорить правду в лицо, и стендап-комик Илья Озолин хорошо справился с этой ролью.

