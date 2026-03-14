Игорь Крутой раскрыл, когда ИИ-музыка обретет смысл
14 марта 202620:52
Анастасия Александрова
Светлана Ключкина
ИИ-музыка будет иметь смысл только в том случае, если авторы научатся сохранять душевность и посыл, сказал спецкору НСН Игорь Крутой.
Композитор Игорь Крутой в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал композиции, созданные искусственным интеллектом (ИИ), лишенными живого содержания.
«Пока что то, что я видел в плане использования искусственного интеллекта в музыке, представляет из себя выхолощенные треки, лишенные истории. Может быть, со временем авторы научатся как-то умело использовать эти технологии для того, чтобы сохранять душевность и посыл. Только в этом случае это будет иметь синергию», - сказал Крутой на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».
Ранее гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски заявила НСН, что текущий спад в развитии музыкальных жанров — нормальное явление, во многом связанное с общемировой стагнацией и отсутствием тем для новых произведений.
