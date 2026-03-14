Брэдли Купер планирует срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актёр Брэдли Купер может выступить режиссёром приквела фильма «Одиннадцать друзей Оушена», передает издания Deadline.

Кроме того, он планирует написать сценарий картины и сыграть в ней главную роль. В данный момент артист ведёт переговоры об участии в проекте — окончательных договорённостей пока не достигнуто.

Купер может занять режиссёрское кресло после того, как от работы над лентой отказался Ли Айзек Чун: он вышел из проекта, несмотря на то что до начала съёмок оставалось ещё больше года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что режиссер фильмов «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Крикуны» Кристиан Дюге снимет историческую драму «Леди Свобода» о создании Статуи Свободы в Нью-Йорке.

