Посольство РФ опровергло слова Британии о причастности России к удару по Ираку
Посольство России в Лондоне опровергло заявления британского министра обороны Джона Хили о причастности РФ к удару по базе западной коалиции в иракском Эрбиле, назвав их вымыслом, не имеющим отношения к действительности.
В официальном заявлении диппредставительства подчёркивается, что слова Хили о якобы оказанной Россией помощи Ирану в нанесении удара — не более чем плод воображения. При этом отмечается: высокопоставленные американские чиновники прямо признавали, что у них нет никаких данных, подтверждающих подобные утверждения.
Дипломаты считают, что заявление Хили о российской угрозе преследует внутриполитические цели. В документе подчёркивается: построение политических тезисов на основе инверсии, когда реальность искажается в угоду повестке, фактически выводит мораль за рамки политической целесообразности — и такая тенденция всё чаще прослеживается в британском внешне‑ и внутриполитическом дискурсе.
Кроме того, в посольстве напомнили, что именно Великобритания поставляет оружие и разведданные, которые затем используются для нанесения ударов по территории РФ.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер сказал НСН, что немецкое правительство воспринимает россиян и русскоязычных как угрозу для государства. Это просто недопустимо.
