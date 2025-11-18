Особого внимания, по его словам, заслуживает и триллер «Вниз» с Егором Кридом в одной из главных ролей.

«Фильм "Вниз" - хорошая работа Марюса Вайсберга. В отличие от прочих проектов режиссера, это не комедия, а жесткий триллер. Это высший пилотаж драматургии – три человека в лифте, но ты будешь смотреть, не отрываясь. Теоретически это сверхнезрительский фильм. При этом достаточно успешная картина. Все три актера в кадре, один из которых, Егор Крид, не актер вовсе, а другой, Игорь Миркурбанов иногда просто спит, играют прекрасно. У Егора Крида своя мягкая пластика. Он очень лиричный и чувственный, трепетный актер. Чем-то напоминает молодого Безрукова, но он был более жестким, а Крид совсем лирический. Поразил в фильме и Миркурбанов. Рад, что все ярче воплощается линия триллера, которая началась в таких картинах, как "Кентавр" и "По-мужски". Триллер в воздухе, мы живем в состоянии некого триллера, их становится все больше и больше, и это хорошо», - отметил он.

Ранее звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины зрители смотрят в кинотеатрах, а другие жанры - триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство. По его словам, это мировая тенденция. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров.