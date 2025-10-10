«Осень в душе»: Почему в фильме «Лермонтов» изменили дату дуэли
Режиссер Бакур Бакурадзе рассказал НСН, что хотел донести до зрителя своим новым фильмом и объяснил выбор стендап-комика на роль поэта.
Фильм «Лермонтов» говорит о трепетном отношении поэта к человеку и человечеству в целом. Знакомство с творчеством Михаила Юрьевича может привести к какому-то невероятному пониманию устройства мира вообще. Такое настроение создатели картины и пытались передать зрителю, рассказал НСН в интервью режиссер и автор сценария Бакур Бакурадзе.
«Лермонтов» выйдет в российских кинотеатрах 16 октября. Фильм рассказывает о последнем дне жизни поэта перед трагической дуэлью 15 июля 1841 года. Роль поэта исполнил стендап-комик Илья Озолин, а его соперника Николая Мартынова сыграл актер Евгений Романцов. Генеральный продюсер картины - Сергей Сельянов.
«Я хотел показать в фильме человечность, храбрость поэта, в какой-то мере способность к пророчеству. Он сравнивает времена, видит похожесть в них и как большой поэт что-то нам подсказывает. Всё это не так просто разгадать, иногда даже это на эмоциональном уровне воспринимается. Состояние, настроение Лермонтова говорит о некоем трепетном отношении вообще к человеку, именно это дает нам какое-то понимание того, как нужно жить, как относиться к близким, к человеку, к земле, небу, к звездам. Если поэт в фильме станет симпатичен зрителю, это уже будет шаг вперед. Если же попытаться окунуться в творчество Лермонтова трезвым взглядом, не таким, где человек ищет то, что он хочет найти, а понять то, что поэт как бы транслировал, то там очень многое можно почерпнуть», - отметил создатель картины.
Бакурадзе также объяснил, что решил отдать главную роль стендап-комику, исходя из особенностей личности Лермонтова.
«Внутренние переживания поэта другие люди очень редко могли увидеть, исключительно очень близкие. Только в одиночестве он находился в таком глубоком переживании, которое показывает нам через свое творчество. В то же время на глазах у большинства людей Лермонтов актерствовал, у него была надета маска, он максимально пытался скрыть истинного себя и показать в другом качестве. Окружающим оно было неприятно, потому что он задевал людей, был задиристым, колким. В этом плане стендап-комик как бы эти два полюса внутри себя несет. Он одновременно не актер и актер, может в кадре присутствовать как непрофессиональный артист, то есть нести экзистенцию большую, чем профессиональный актер. Было очень удобно - я мог использовать его просто как человека, а также как актера. Работалось мне с Озолином очень хорошо, на самом деле ответственный парень оказался, прочувствовал роль и в самом деле захотел не просто сыграть Лермонтова, а каким-то образом воссоздать его образ. Внутреннее понимание, как это сделать мне очень помогло - то, что он принес в качестве базы, было очень ценно», - пояснил режиссер.
Он также раскрыл причину, по которой перенес день дуэли с лета на осень.
«Дело в том, что состояние, которое, на мой взгляд, нес в себе Лермонтов к этой дуэли, ситуативно не было связано с погодой. Оно было связано только с его внутренним состоянием. Это наглядно можно проследить в его стихах последнего периода. Все-таки в кино время года несет определенную атмосферу, и в данном случае лето не стыковалось с его внутренним состоянием. Чисто кинематографически это бы мешало. Мне кажется, что осень точнее подходит к тому настроению, которое было у Лермонтова внутри, в душе. Потом, у нас очень много съемок прошло в лесу, а летом лес не прозрачный. Там ничего не видно, нет никакой перспективы - одна зелень. Поэтому мы попытались стартовать в начале осени, когда есть еще зелень, и хронологически снимали до конца, чтобы в дуэли прийти к тому грустному состоянию. Это единственный уход от хронологической и исторической правды. Все остальное практически так, как было. Главное передать эмоцию правильную», - подчеркнул автор картины.
За рубежом фильм получил английское название «Lermontov. Doomsday» («Лермонтов. Судный день»).
«Дело в том, что это еще не прокат, пока никто у нас ничего не покупает. Такое название мы дали, когда посылали фильм на один из фестивалей. Поэтому, может быть, мы еще название поменяем, а рабочее было «День смерти. Лермонтов». Это примерно перевод. Потом уже точно определились, что нам в русском варианте в названии фильма не нужно ничего кроме фамилии поэта. Потому что, как ни крути, это портрет», - уточнил Бакурадзе.
Премьера «Лермонтова» в России состоялась на открытии фестиваля актуального отечественного кино «Маяк» в Геленджике 4 октября. В этом году режиссер картины возглавлял жюри конкурса полнометражных фильмов.
Кинокритик Егор Москвитин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем ещё удивит зрителя «Лермонтов» со стендап-комиком в главной роли.
