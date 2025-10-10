«Я хотел показать в фильме человечность, храбрость поэта, в какой-то мере способность к пророчеству. Он сравнивает времена, видит похожесть в них и как большой поэт что-то нам подсказывает. Всё это не так просто разгадать, иногда даже это на эмоциональном уровне воспринимается. Состояние, настроение Лермонтова говорит о некоем трепетном отношении вообще к человеку, именно это дает нам какое-то понимание того, как нужно жить, как относиться к близким, к человеку, к земле, небу, к звездам. Если поэт в фильме станет симпатичен зрителю, это уже будет шаг вперед. Если же попытаться окунуться в творчество Лермонтова трезвым взглядом, не таким, где человек ищет то, что он хочет найти, а понять то, что поэт как бы транслировал, то там очень многое можно почерпнуть», - отметил создатель картины.

Бакурадзе также объяснил, что решил отдать главную роль стендап-комику, исходя из особенностей личности Лермонтова.

«Внутренние переживания поэта другие люди очень редко могли увидеть, исключительно очень близкие. Только в одиночестве он находился в таком глубоком переживании, которое показывает нам через свое творчество. В то же время на глазах у большинства людей Лермонтов актерствовал, у него была надета маска, он максимально пытался скрыть истинного себя и показать в другом качестве. Окружающим оно было неприятно, потому что он задевал людей, был задиристым, колким. В этом плане стендап-комик как бы эти два полюса внутри себя несет. Он одновременно не актер и актер, может в кадре присутствовать как непрофессиональный артист, то есть нести экзистенцию большую, чем профессиональный актер. Было очень удобно - я мог использовать его просто как человека, а также как актера. Работалось мне с Озолином очень хорошо, на самом деле ответственный парень оказался, прочувствовал роль и в самом деле захотел не просто сыграть Лермонтова, а каким-то образом воссоздать его образ. Внутреннее понимание, как это сделать мне очень помогло - то, что он принес в качестве базы, было очень ценно», - пояснил режиссер.