Похороны Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате
Похороны заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате — такое решение соответствует последней воле актрисы. Об этом РИА Новости сообщил Андрей Воробьёв, директор «Мастерской Петра Фоменко».
Людмила Аринина ушла из жизни в возрасте 99 лет. По словам собеседника агентства, церемонии прощания не будет: на похоронах не будут присутствовать ни коллеги, ни гости.
Актриса родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944‑м она отправилась в Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. Кинодебют Арининой состоялся ещё раньше — в 1941 году; в общей сложности она снялась более чем в 100 фильмах.
В 1976 году актрисе было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР. С 1999 по 2006 год Людмила Аринина входила в труппу «Мастерской Петра Фоменко».
