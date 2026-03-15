Самую массированную атаку дронами с начала года отражает Москва
Вооруженные силы Украины весь день и весь вечер 14 марта атаковали Москву при помощи беспилотников, сообщает «Абзац».
В настоящее время силы ПВО сбили 65 дронов, сообщил глава города Сергей Собянин. Это крупнейшая атака с начала этого года. Украинские БПЛА уничтожали под Дубной, в Королеве, в Истринском и Раменском районах, а также в Троицком округе.
Из-за работы систем противовоздушной обороны временно закрывались аэропорты. Собянин отметил, что пострадавших нет, на местах падения обломков продолжают работать специалисты.
ПВО за сутки сбила 285 украинских беспилотников и десять авиабомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
