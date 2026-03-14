Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

В возрасте 96 лет ушёл из жизни выдающийся немецкий философ и социолог Юрген Хабермас — один из наиболее влиятельных мыслителей второй половины XX века, представитель Франкфуртской школы, передает Associated Press.



Широкую известность ему принёс двухтомный труд «Теория коммуникативной деятельности». Хабермас вошёл в историю как автор концепций коммуникативного действия и этики дискурса. Его работы выходили за рамки традиционных академических и философских дисциплин: в них он анализировал ключевые вопросы развития современного общества и механизмов социального взаимодействия.



Особенности жизненного пути повлияли на формирование взглядов философа. В детстве Хабермасу пришлось пройти длительное лечение, включая хирургическое вмешательство, из‑за врождённой расщелины твёрдого неба. Этот опыт заставил его глубоко осмыслить роль речи и языка. Мыслитель подчёркивал значимость устной коммуникации как фундамента социальной общности и отмечал, что письменная речь в некотором смысле «маскирует» несовершенства устной.



Юрген Хабермас активно участвовал в общественно‑политической жизни Германии. Он поддерживал бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, а в отношении его преемников высказывал критику за технократический подход к управлению. В частности, Хабермас считал, что Ангеле Меркель не хватает политической дальновидности.

