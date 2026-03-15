Российский футболист убил москвичку по наводке украинских мошенников

Спортсмен убил жительницу Москвы по наводке украинских мошенников, сообщает «Абзац».

Это футболист из Екатеринбурга Даниил Секач, который играет за ФК «Урал». 20-летний молодой человек приехал в столицу, чтобы разобраться с учебой. Его близкие не верят, что тот мог совершить преступление. Тренер Даниила заявил, что парень, вероятно, сделал это под чужим влиянием.

В Следственном комитете заявили, что дверь в квартиру москвички открыла ее несовершеннолетняя дочь. Аферисты убедили школьницу сделать так, как они говорят. В итоге исполнитель убийства расправился с женщиной, а затем взломал сейф в ее жилище.

Ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Севастополе. Задержанный попал под влияние телефонных мошенников, которые склонили его к преступлениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

