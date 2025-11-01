ЛЮБОВЬ С КОЛОРИТОМ

В начале месяца зрителей ждет мелодрама в лучших традициях турецких сериалов. Онлайн-кинотеатры Kion и «Иви» представили сериал «Близкое счастье», главные роли в котором исполнили не только русские, но и турецкие актеры.

В центре сюжета история бизнесмена Руслана, который является владельцем торгового центра «Близкое счастье». После смерти супруги он занимается лишь карьерой и воспитанием сына, не заводя нового романа. Однако однажды к нему на работу устраивается русская девушка Нина. Постепенно она влюбляется в Руслана, но окружающие делают все, чтобы помешать героям быть вместе.

Режиссером проекта выступит Павел Дроздов («Смотритель маяка»). За сценарий отвечали Елена Исаева («Постучись в мою дверь в Москве») и Ольга Михайлова («Куприн. Яма»). Вдохновением для них послужил роман Эмиля Золя «Дамское счастье».

В кадре можно будет увидеть Алину Воскресенсую, Михаили Кремера, Анну Ардову, Вадима Андреева и других. Также в проекте снимались такие турецкие актеры, как Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми и Мирай Акай. На данный момент к просмотру доступны все истории мелодраматичной истории.

Помимо прочего в ноябре на Wink можно будет увидеть финал истории, показанной в сериале «Тысяча "нет" и одно "да"», с Еленой Лядовой, Ксенией Трейстер и Ангелиной Стречинойю Компанию им составят Константин Белошапка, Вячеслав Чепурченко и другие.

В основе сюжета легкой комедии мотивы трех пьес Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники». При этом действие перенесено в современное время. Финальные эпизоды проекта зрителям представят 6, 13 и 20 ноября.