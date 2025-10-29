Большинство россиян обращает внимание на любовную линию при выборе книги
Наличие любовной линии влияет на выбор книги 61% женщин и 49% мужчин, следует из результатов опроса книжного сервиса «Литрес» и приложения для знакомств Mamba.
Большинство опрошенных женщин назвали наиболее романтичными объяснения в любви Джейн и мистера Рочестера в произведении Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Мужчины же сочли самой романтичной встречу Мастера и Маргариты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как отметили 70% респондентов, эти сцены вдохновили их на поиск любви. Также в число романтичных сцен вошел танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского на балу в «Войне и мире» Льва Толстого.
При этом если женщин привлекает описание заботы, внимания и маленьких знаков симпатии (41%), то мужчины больше внимания обращают на сцены физической близости (38%).Обе группы респондентов также отметили среди романтичных моментов совместное преодоление трудностей (39% у женщин, 28% у мужчин), свидание или первую встречу героев (30% и 24% соответственно).
Вместе с тем опрос также показал, что 43% россиян не обращают внимания на романтический сюжет при выборе книги.
Ранее Всероссийский книжный рейтинг показал, что доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг в России по итогам первой половины 2025 года впервые выросла до 46%. Среди лидеров по количеству проданных книг — автор молодежных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и автор бестселлера «Трансерфинг Реальности» Вадим Зеланд, напоминает «Радиоточка НСН».
