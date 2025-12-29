На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия
29 декабря 202510:37
Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили», - говорится в сообщении.
Никто не пострадал. На месте инцидента находятся оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 декабря над Краснодарским краем сбили семь дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».
