На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия

Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили», - говорится в сообщении.

Никто не пострадал. На месте инцидента находятся оперативные и специальные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 декабря над Краснодарским краем сбили семь дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
