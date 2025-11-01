«Набросится с лопатой?»: Как Кончаловский с Зюгановым поссорились из-за сериала
Коммунисты назвали картину Кончаловского «чернухой-заказухой», Зюганов потребовал «остановить произвол», а режиссер в ответ заговорил о художнике, лопате и милиции.
Выход на российские экраны сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» возмутил лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он назвал эту работу провокацией, напомнив режиссеру о трибунале, а тот пообещал не подавать за это в суд на политика, если только тот не затеет настоящую драку.
ГНЕВ ЗЮГАНОВА: «ОСТАНОВИТЕ ПРОИЗВОЛ!»
Сериал «Хроники русской революции» вышел 10 октября на стримингах, а в конце месяца дошел и до центральных телеканалов. Владимира Ленина в нем сыграл Евгений Ткачук, а другие главные роли Кончаловский доверил оскароносному Юре Борисову и своей жене, актрисе Юлии Высоцкой.
Выход картины возмутил 81-летнего Зюганова, который назвал фильм 88-летнего Кончаловского провокацией, «гадостью» и «гнусным варевом», потребовав остановить этот произвол на заседании Госдумы.
«Никогда не думал, что один из способных режиссеров под старость такую гадость подготовит для всех вас. (…) В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — негодовал главный коммунист страны.
По его мнению, сегодня нельзя снимать «пасквильные фильмы» о Ленине.
«Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол! Нам нужна сплоченность и победа!» — подчеркнул Зюганов.
Политик высказал мнение, что фильм Кончаловского - это русофобия, а коллеги Зюганова по КПРФ даже подготовили большой материал на сайте партии за подписью некого Иванова под названием «Вы ли это, господин Кончаловский?».
«Андрей Сергеевич! Вы ли это: автор эпохальной «Сибириады», прочувственного «Романса о влюбленных», фильма «Конец атамана» о славных советских чекистах? Куда Вас занесло? Как вполне справедливо говорил товарищ Штирлиц: «запоминается последнее». Вы с чем собираетесь войти в историю советского-российского кинематографа? С гнусной, извращенной картиной нашего прошлого?», - задается вопросом безымянный автор, назвавший Кончаловского российско-американским режиссером, а его сериал «чернухой-заказухой».
ХУДОЖНИК И РТУТЬ: «УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ»
Андрей Кончаловский ответил на обвинения коммунистов и Геннадия Зюганова, объяснив им, что его работа «субъективна».
«Когда я делаю какую-либо работу, я вполне готов слушать любые мнения. Уважаемый товарищ Зюганов может иметь свою точку зрения, и, наверное, он вполне справедливо критикует. Но мы же делаем высказывания какие-то не для того, чтобы удовлетворить все просьбы (…) Художник интересен субъективностью. Я же не исторический документ делаю, а художественное произведение», - сказал он в интервью RTVI.
По словам режиссера, слова Зюганова о том, что сериал мешает сплоченности россиян – это «чрезвычайное преувеличение», поскольку любое произведение искусства - вовсе «не манифест», а видение художника.
При этом Кончаловский пообещал не подавать в суд на Зюганова за обещания «трибунала», если только тот не ударит его лопатой.
«Конечно, если товарищ Зюганов на меня набросится с лопатой или с каким-нибудь предметом, то придется бежать либо искать милицию. А так чего? Нормально. Кто-то что-то делает, а другой выражает мнение», — пояснил режиссер.
Актер Евгений Ткачук ранее рассказывал «Радиоточке НСН», что при работе над сериалом «Хроники русской революции» они с Кончаловским искали образ Ленина в ртути.
«Гибкость ума и невозможность сидеть без дела - самое главное в образе моего героя, если мы говорим про физические акценты. Ртуть – основной образ, который мы искали с Андреем Сергеевичем. Владимир Ильич – ртуть. Все время растекается во все стороны, затем собирается обратно в одну каплю. При стрессе опять разбивается на тысячи элементов, снова собирается и двигается дальше», - поразил артист.
В конце октября в России вышел сериал «Дорогой Вилли», в котором Сергей Маковецкий сыграл роль легендарного генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Коммунисты пока не возмущались этой картиной. Возможно, просто не успели посмотреть.
