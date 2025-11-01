ГНЕВ ЗЮГАНОВА: «ОСТАНОВИТЕ ПРОИЗВОЛ!»

Сериал «Хроники русской революции» вышел 10 октября на стримингах, а в конце месяца дошел и до центральных телеканалов. Владимира Ленина в нем сыграл Евгений Ткачук, а другие главные роли Кончаловский доверил оскароносному Юре Борисову и своей жене, актрисе Юлии Высоцкой.

Выход картины возмутил 81-летнего Зюганова, который назвал фильм 88-летнего Кончаловского провокацией, «гадостью» и «гнусным варевом», потребовав остановить этот произвол на заседании Госдумы.

«Никогда не думал, что один из способных режиссеров под старость такую гадость подготовит для всех вас. (…) В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — негодовал главный коммунист страны.

По его мнению, сегодня нельзя снимать «пасквильные фильмы» о Ленине.

«Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол! Нам нужна сплоченность и победа!» — подчеркнул Зюганов.

Политик высказал мнение, что фильм Кончаловского - это русофобия, а коллеги Зюганова по КПРФ даже подготовили большой материал на сайте партии за подписью некого Иванова под названием «Вы ли это, господин Кончаловский?».

«Андрей Сергеевич! Вы ли это: автор эпохальной «Сибириады», прочувственного «Романса о влюбленных», фильма «Конец атамана» о славных советских чекистах? Куда Вас занесло? Как вполне справедливо говорил товарищ Штирлиц: «запоминается последнее». Вы с чем собираетесь войти в историю советского-российского кинематографа? С гнусной, извращенной картиной нашего прошлого?», - задается вопросом безымянный автор, назвавший Кончаловского российско-американским режиссером, а его сериал «чернухой-заказухой».