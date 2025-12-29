Новую памятную дату - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны - установили в России 19 апреля. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре депутаты Госдумы предложили установить в РФ День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного в 1941–1945 годы. Памятная дата будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории.

Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн гражданского населения СССР. В годы Второй мировой войны ни одна страна не понесла таких же жертв.

Ранее Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, пишет 360.ru.

