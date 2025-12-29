Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра автогрузоперевозчиков в России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон призван создать механизм, позволяющий обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузовых автоперевозок, вывести из тени нелегальных перевозчиков, повысить безопасность такой деятельности.

Документ предусматривает, что перевозчики, эксплуатирующие грузовики массой более 3,5 тонн, получают допуск к услугам по перевозкам грузов в РФ со дня регистрации в реестре. Коммерческие перевозки груза на автомобилях по территории страны при отсутствии допуска и использование не зарегистрированных в реестре машин запрещены.

Юрлицо или индивидуальный предприниматель должны направить в Ространснадзор уведомление о перевозках грузов с использованием личного кабинета на портале госуслуг. Данные вносятся в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о закреплении наличия крестов на гербе России.

