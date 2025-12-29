Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Комедия «Елки 12» режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева, Юрия Коробейникова стала лидером рейтинга кинопроката в России и странах СНГ в прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Картина с участием Рузиля Минекаева, Дмитрия Нагиева, Андрея Рожкова и других вышла на большие экраны 18 декабря. По предварительным данным, за 25-28 декабря лента заработала 155 млн рублей.

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм «Три богатыря и свет клином». Картина стала четырнадцатой во франшизе «Три богатыря», ее режиссером выступила Дарина Шмидт. Фильм собрал за выходные 133,4 млн рублей.

Третьим в списке самых популярных лент в кинопрокате РФ и СНГ стал фильм Романа Кима и Миши Семичева «Невероятные приключения Шурика». В картине-ремейке советских комедий о Шурике снимались Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Михаил Галустян и другие. За уикенд фильм собрал 35,5 млн рублей.

Между тем киносказка «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко стала фильмом года по версии телеканала «Русский бестселлер».

