В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ в Новгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области», - говорится в сообщении.

Дроны ликвидировали в период с 07:00 до 09:00 мск.

В ночь на 29 декабря российские военные уничтожили 89 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Новгородская ОбластьБеспилотникиМинобороны

