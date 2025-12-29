В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ
29 декабря 202509:54
Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ в Новгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области», - говорится в сообщении.
Дроны ликвидировали в период с 07:00 до 09:00 мск.
В ночь на 29 декабря российские военные уничтожили 89 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
