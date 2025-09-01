Самым ожидаемым сериалом в данный момент является телевизионный проект, следует из рейтинга, составленного порталом «Кино-Театр.Ру». При распределении баллов учитывались несколько параметров, включая упоминания проектов в СМИ и активность зрителей в соцсетях. Все показатели были приведены к единой шкале, после чего на основе взвешенного среднего был рассчитан «Показатель ожидания сериала».

В итоге первое место занял 5-й сезон детектива НТВ «Первый отдел» (171 балл), также в топ-10 попали «Ландыши. Вторая весна» (168), «Вампиры средней полосы» (74 балла), «Метода» (51), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (50), «Невский» (49), «Волшебный участок» (48), «Молодежка. Новая смена» (46), «Лихие. Глава вторая» (44) и «Тайны следствия» (43). Лишь один проект в рейтинге является принципиально новым («Москва слезам не верит. Все только начинается»), все прочие уже знакомы зрителям. Шпагин допустил, что известные сериалы привлекают аудиторию по инерции.

«Это несколько загадочно, на мой взгляд, "Первый отдел" - слабенький сериал, а "Тайны следствия" и вовсе плохой. Видимо, проекты зашли народу. Также думаю, это сила инерции. Психологически совершенно понятно, почему всегда будут обсуждать что-то более знакомое, а не нечто неведомое. Как говорил Гамлет: "Мириться лучше со знакомым злом, / Чем бегством к незнакомому стремиться!"», - пояснил он.