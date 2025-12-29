ЦБ: Доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%

Доля безналичных платежей в России к 2030 году превысит отметку в 90%. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью ТАСС.

По словам эксперта, доля безналичных платежей, очевидно, продолжит расти. Она уже очень высока, и каждая следующая отметка достигается с большими усилиями. Так, за девять месяцев текущего года доля таких платежей составила 87,8%.

«Это огромные цифры. Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет. Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%», - указала Бакина.

Она напомнила, что в 2013-2014 годах на безналичные платежи приходилось менее 20%.

Ранее Бакина допустила, что цифровой рубль может занять до 5% от всего объема безналичных платежей к 2033 году, пишет «Свободная пресса».