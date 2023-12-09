Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений

«Тот человек, который все это начал, омбудсмен по Татарстану, дала большое интервью, и из этого сделали шоу, хотя, казалось бы, ограничение "18+" у сериала есть, какие вопросы? Дети этот сериал не должны смотреть, но она хочет известности и ее получает. Мы можем достать миллионы фильмов и сериалов, даже советских, и возникнут вопросы. Мне кажется, это из-за желания похайпить, и вот маховик закрутился. Единственное, странно, что в какой-то момент авторов стали обвинять в пиаре. Я бы не хотел такой PR-компании, когда РКН и СК тебя проверяют», - пояснил BadComedian.



В поддержку сериала также выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, Он отметил, что «Слово пацана» не является пропагандой криминальной культуры, в отличие от некогда популярной «Бригады». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У меня не складывается ощущения, что сериал «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру. […] Вот «Бригада» - это классический пример такой пропаганды. Каждый, кто ее посмотрел, хотел быть похожим на героев сериала, потому что это благородные, сильные, мужественные, добрые люди, но то, что они бандиты – всегда отходило на второй план», - написал депутат.