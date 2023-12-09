Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений
Политики и шоумены поспорили о влиянии сериала «Слово пацана» на аудиторию.
Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает Telegram-канал «NR» со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Наталью Орлову.
Ведомство в ответе депутату на запрос отметило, что фидьм распространяют на плотформах с ограничением «18+».
«Роскомнадзор также проанализировал первые пять серий и каких-либо нарушений законодательства не выявил», - цитирует канал Орлову.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок». По его мнению, шумиха вокруг сериала связана с желанием хайпануть Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребенка в Татарстане.
«Тот человек, который все это начал, омбудсмен по Татарстану, дала большое интервью, и из этого сделали шоу, хотя, казалось бы, ограничение "18+" у сериала есть, какие вопросы? Дети этот сериал не должны смотреть, но она хочет известности и ее получает. Мы можем достать миллионы фильмов и сериалов, даже советских, и возникнут вопросы. Мне кажется, это из-за желания похайпить, и вот маховик закрутился. Единственное, странно, что в какой-то момент авторов стали обвинять в пиаре. Я бы не хотел такой PR-компании, когда РКН и СК тебя проверяют», - пояснил BadComedian.
В поддержку сериала также выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, Он отметил, что «Слово пацана» не является пропагандой криминальной культуры, в отличие от некогда популярной «Бригады». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«У меня не складывается ощущения, что сериал «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру. […] Вот «Бригада» - это классический пример такой пропаганды. Каждый, кто ее посмотрел, хотел быть похожим на героев сериала, потому что это благородные, сильные, мужественные, добрые люди, но то, что они бандиты – всегда отходило на второй план», - написал депутат.
Российский рэп-исполнитель Niletto в соцсетях обратился к собственным фанатам, будучи одет в коричневое пальто в клетку и шапку. Так он постарался высмеять тех, кто подражает сериалу «Слово пацана».
«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных», — заявил Niletto.
Член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой считает, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не стоит запрещать. Слова парламентария приводит официальный сайт партии.
Депутат отметил, что картину режиссера Жоры Крыжовникова посмотрела «чуть ли не треть страны». По его словам, в картине отражен период в истории России, который нельзя замалчивать.
«И учитывая, какие рейтинги, это интересно всем поколениям, особенно тем, кто застал СССР», - сказал законодатель.
Луговой полагает, что сериал демонстрирует бесперспективность коммунистической идеологии.
Режиссер Алексей Учитель, отец сыгравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актрисы Анны Пересильд, был против участия дочери в проекте из-за сложности ее образа и восприятия дочери. По словам режиссера, он поддерживал Анну во время съемок. При этом Учитель был уверен, что сериал об уличных подростках вызовет большое количество споров.
«Мы должны смотреть вперед. Сериал, наоборот, должен остановить тех, кто на пороге этого», — считает режиссер.
Сериал «Слово пацана» стартовал 9 ноября. В основе картины лежит одноименная книга Роберта Гареева. Фильм рассказывает о молодежных группировках Казани на рубеже 1970-80-х годов. Проект режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сериале снялись в том числе Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Никита Кологривый. Анна Пересильд сыграла одну из главных ролей — девочки Айгуль.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений
- Киркоров обвинил Галкина в жесткой травле
- Милонов предложил запретить в России движение чайлдфри
- Суд арестовал директора охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа
- МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
- Цифровой рубль: Экономисты поспорили о заинтересованности россиян в виртуальной валюте
- Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
- «Срочная операция»: Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию
- Шольц заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине
- Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru