Телеграм насмотрелся «Слова пацана» и аннексирует Гайану

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В среду президент России посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, и Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Мировые СМИ облетели кадры того, как торжественно встречали Владимира Путина с почетным караулом и самолетами, рисующими в небе российский флаг. В четверг Путин принял в Кремле президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Дисперсия Каргинизма» рассуждает о поездках Путина на Ближний Восток:

«Сам факт визита Президента России на Аравийский полуостров дает повод поразмышлять. При этом то, как его принимают (например, с изображением российского флага в небе), сильно контрастирует со встречей Президента Германии, которого фактически просто забыли встретить. Тут важно отметить, что ОАЭ – крупнейший торговый партнер РФ в арабском мире, в прошлом году товарооборот увеличился на 67,6%, а когда-то СССР одним из первых признал независимость эмиратов. Несомненно, посещение лидером России Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов следует рассматривать в комплексе с приездом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси. Собственно, как известно, саудиты и эмиратцы находятся в, мягко говоря, напряженных отношениях с режимом аятолл. Таким образом, отчетливо вырисовывается разносторонний вектор ближневосточной политики России, когда наряду с взаимодействием с Ираном усиливаются отношения с монархиями залива. При этом надо понимать, что ОАЭ и саудиты занимают сейчас противоположную от Ирана сторону, в том числе и по ситуации в Израиле, а значит, этот кейс несомненно станет одним из ключевых в ходе обсуждений и сверки позиций».

«АДЕКВАТ Z» отмечает широкую представленность российской делегации, в состав которой вошли члены правительства, главы госкорпораций и Центробанка, представители ТЭК и другого российского бизнеса:

«Из всех сопровождающих Путина руководителей наших ведомств с наибольшим интересом я бы, наверное, следил за Набиуллиной и ее общением с коллегами. Принимающие стороны на самом пороге БРИКС, вопрос независимой от бывшего гегемона площадки для международных расчетов для принимающих сторон насущен не менее, чем для нас, и именно на этом направлении стоит ждать интересного движения – если только о нем будет сочтено нужным объявить официально. Вообще кажется, что по итогам будет рассказано вслух о довольно малой части того, к чему стороны придут фактически – и завтрашнего визита иранского президента в Москву это будет касаться в той же самой мере. Время, повторю, такое, что многие дела любят тишину до того самого момента, когда их результаты предъявляются городу и миру под ключ».

Писатель Дмитрий Конаныхин рассматривает счастливые лица руководителей Саудовской Аравии после переговоров с российской делегацией:

«Саудиты просто счастливы. Такое не сыграть на прессу. Что наши такое и столько предложили арабам, уму непостижимо. Но очень похоже на удобренческий картель, то есть с рынка убрать газ и торговать удобрениями (тем же газом, но с повышенной добавленной стоимостью) – типа карбамида. Думаю, что еще и полимеры. И генетика? Если с арабами договориться держать не просто цены на углеводороды, но и на продукцию из углеводородов, то... Это триллионы. А в какой валюте? И похоже, что арабам дадут вкусного атома. Под нашим контролем. Замкнутый ядерный топливный цикл? И гарантии безопасности. Но это не сделать без зонтика РВСН, ПВО, РЭБ. Возможно ли это без баз? Ничем иным я такое обильное счастье принцев объяснить не могу. Какие-то арабские сказки».

«Темник» пишет о встрече российской делегации с представителями ОАЭ:

«Инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в нефтяной сектор российской экономики выросли на 103% или более чем вдвое только за последний год, заявил Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его официального визита в эту ближневосточную страну. Львиная доля этих инвестиций была осуществлена через совместную инвестиционную платформу, созданную Российским фондом прямых инвестиций и партнерами из ОАЭ. За 10 лет партнерства между РФПИ и инвесторами из ОАЭ в эту платформу было привлечено свыше 700 млрд руб. Инвестиции направлены в более чем 60 российских проектов в таких секторах как инфраструктура, технологии, включая искусственный интеллект, финансовые услуги, промышленное производство, телекоммуникации, ритейл, нефтехимия, логистика, энергетика и др. Двадцать один проект при этом создан "с нуля". Вложения РФПИ и привлеченные инвестиции партнеров из ОАЭ в результате позволили создать более 500 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка компаний, в которые были направлены инвестиции, составила 8,4 трлн руб. по итогам 2022 года, что соответствует 6% ВВП России».

«Conflict Zone 24» комментирует переговоры Путина с иранским коллегой:

«Большая часть разговора проходила без журналистов и длилась 5 часов. По итогу Раиси пригласил Путина посетить Тегеран, на что получил позитивный ответ. Вероятно, обсуждались вопросы взаимных поставок вооружений, а также нефтяной вопрос, особенно учитывая то, что Путин акцентировал внимание на вчерашнем визите в ОАЭ и Саудовскую Аравию. США уже выразили беспокойство возможностью усиления партнерства Тегерана и Москвы в сфере торговли оружием. Такое внимание РФ к региону Ближнего Востока, очевидно, неспроста, будем ожидать итогов подобных политических маневров».



