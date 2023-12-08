Телеграм насмотрелся «Слова пацана» и аннексирует Гайану
Сериал о подростковых бандах 80-х годов вызвал широкий резонанс в обществе и едва не затмил триумфальный визит Путина в ОАЭ.
Ближневосточные контакты Владимира Путина
В среду президент России посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, и Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Мировые СМИ облетели кадры того, как торжественно встречали Владимира Путина с почетным караулом и самолетами, рисующими в небе российский флаг. В четверг Путин принял в Кремле президента Ирана Эбрахима Раиси.
«Дисперсия Каргинизма» рассуждает о поездках Путина на Ближний Восток:
«Сам факт визита Президента России на Аравийский полуостров дает повод поразмышлять. При этом то, как его принимают (например, с изображением российского флага в небе), сильно контрастирует со встречей Президента Германии, которого фактически просто забыли встретить. Тут важно отметить, что ОАЭ – крупнейший торговый партнер РФ в арабском мире, в прошлом году товарооборот увеличился на 67,6%, а когда-то СССР одним из первых признал независимость эмиратов. Несомненно, посещение лидером России Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов следует рассматривать в комплексе с приездом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси. Собственно, как известно, саудиты и эмиратцы находятся в, мягко говоря, напряженных отношениях с режимом аятолл. Таким образом, отчетливо вырисовывается разносторонний вектор ближневосточной политики России, когда наряду с взаимодействием с Ираном усиливаются отношения с монархиями залива. При этом надо понимать, что ОАЭ и саудиты занимают сейчас противоположную от Ирана сторону, в том числе и по ситуации в Израиле, а значит, этот кейс несомненно станет одним из ключевых в ходе обсуждений и сверки позиций».
«АДЕКВАТ Z» отмечает широкую представленность российской делегации, в состав которой вошли члены правительства, главы госкорпораций и Центробанка, представители ТЭК и другого российского бизнеса:
«Из всех сопровождающих Путина руководителей наших ведомств с наибольшим интересом я бы, наверное, следил за Набиуллиной и ее общением с коллегами. Принимающие стороны на самом пороге БРИКС, вопрос независимой от бывшего гегемона площадки для международных расчетов для принимающих сторон насущен не менее, чем для нас, и именно на этом направлении стоит ждать интересного движения – если только о нем будет сочтено нужным объявить официально. Вообще кажется, что по итогам будет рассказано вслух о довольно малой части того, к чему стороны придут фактически – и завтрашнего визита иранского президента в Москву это будет касаться в той же самой мере. Время, повторю, такое, что многие дела любят тишину до того самого момента, когда их результаты предъявляются городу и миру под ключ».
Писатель Дмитрий Конаныхин рассматривает счастливые лица руководителей Саудовской Аравии после переговоров с российской делегацией:
«Саудиты просто счастливы. Такое не сыграть на прессу. Что наши такое и столько предложили арабам, уму непостижимо. Но очень похоже на удобренческий картель, то есть с рынка убрать газ и торговать удобрениями (тем же газом, но с повышенной добавленной стоимостью) – типа карбамида. Думаю, что еще и полимеры. И генетика? Если с арабами договориться держать не просто цены на углеводороды, но и на продукцию из углеводородов, то... Это триллионы. А в какой валюте? И похоже, что арабам дадут вкусного атома. Под нашим контролем. Замкнутый ядерный топливный цикл? И гарантии безопасности. Но это не сделать без зонтика РВСН, ПВО, РЭБ. Возможно ли это без баз? Ничем иным я такое обильное счастье принцев объяснить не могу. Какие-то арабские сказки».
«Темник» пишет о встрече российской делегации с представителями ОАЭ:
«Инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в нефтяной сектор российской экономики выросли на 103% или более чем вдвое только за последний год, заявил Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его официального визита в эту ближневосточную страну. Львиная доля этих инвестиций была осуществлена через совместную инвестиционную платформу, созданную Российским фондом прямых инвестиций и партнерами из ОАЭ. За 10 лет партнерства между РФПИ и инвесторами из ОАЭ в эту платформу было привлечено свыше 700 млрд руб. Инвестиции направлены в более чем 60 российских проектов в таких секторах как инфраструктура, технологии, включая искусственный интеллект, финансовые услуги, промышленное производство, телекоммуникации, ритейл, нефтехимия, логистика, энергетика и др. Двадцать один проект при этом создан "с нуля". Вложения РФПИ и привлеченные инвестиции партнеров из ОАЭ в результате позволили создать более 500 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка компаний, в которые были направлены инвестиции, составила 8,4 трлн руб. по итогам 2022 года, что соответствует 6% ВВП России».
«Conflict Zone 24» комментирует переговоры Путина с иранским коллегой:
«Большая часть разговора проходила без журналистов и длилась 5 часов. По итогу Раиси пригласил Путина посетить Тегеран, на что получил позитивный ответ. Вероятно, обсуждались вопросы взаимных поставок вооружений, а также нефтяной вопрос, особенно учитывая то, что Путин акцентировал внимание на вчерашнем визите в ОАЭ и Саудовскую Аравию. США уже выразили беспокойство возможностью усиления партнерства Тегерана и Москвы в сфере торговли оружием. Такое внимание РФ к региону Ближнего Востока, очевидно, неспроста, будем ожидать итогов подобных политических маневров».
Начало избирательной кампании в РФ
В четверг Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Вступление постановления в силу фактически дает старт избирательной кампании.
«Опросы и замеры» пишут, что даже иноагенты признают Владимира Путина самым популярным кандидатом на президентский пост:
«78% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента по истечении его нынешнего президентского срока. 15% не хотели бы. Это самый высокий результат за время измерений Левада-центра (признан иноагентом)».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова:
«В обществе растет запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах Президента. А кто еще может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие Президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания».
«Выборка» цитирует управляющего директора проектов фонда «Общественное мнение» Ларису Паутову:
«В восприятии любого политика очень важно чувство опоры – внутренней и внешней. Прежде всего Владимир Путин ассоциируется с доверием, надеждой, спокойствием и уверенностью в будущем. Все эти три эмоции – это эмоции, обращенные в будущее».
Сенатор Игорь Кастюкевич, который представляет в Совете Федерации Херсонскую область, считает, что проведение выборов – это один из главных показателей того, что Россия уверенно идет своим курсом:
«В то время, когда Запад ведет против нас открытую войну, никакие демократические процедуры в нашей стране не отменяются. В отличие от Украины, где предстоящие выборы спускают на тормозах и пытаются отложить любым способом. На народ, как и прежде, там плевать. В России все иначе. Наш Президент уважает граждан, и ему действительно важно, чтобы они могли свободно сделать свой выбор! Поэтому участие в выборах Президента – это возможность для каждого внести свой вклад в укрепление независимости страны и безопасное будущее России! "Единая Россия" к этим выборам готова! Убежден, мы обеспечим максимальную поддержку лидеру нашей партии Владимира Путину. Что касается Херсонской области, то доверие к Президенту в регионе огромно!»
«Доктор Z прописал» прогнозирует попытки деструктивных сил скомпрометировать выборы:
«По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. "Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", – отметила она. Следует отметить, что само назначение выборов – верный признак полноценной жизни страны. Во всех аспектах – политическом, социальном, экономическом. Безусловно, есть понимание, что будут попытки помешать нормальному проведению выборов. Элла Памфилова, выступая в Совфеде, отметила, что "впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций". Однако есть уверенность, что избирательная система нашей страны справится и с этим. Никакие демократические процедуры в России не отменены, выборы пройдут тогда, когда и должны пройти».
«Слово пацана»
В начале ноября на онлайн-платформах вышел российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о жизни молодежных преступных группировок Казани конца 1980-х. Ряд публичных лиц призвали запретить сериал на основании того, что он якобы стал катализатором молодежной преступности.
«Всевидящее око» объясняет, почему запрет сериала – это плохая идея:
«В последние дни вокруг сериала, который бьет рекорды популярности как в России, так и – сюрприз! – на Украине, ломаются копья и разгораются нешуточные страсти. Одни от первых пяти серий в восторге, другие обвиняют создателей саги в героизации подростковой преступности. Депутат Госдумы Нина Останина, например, требует запретить трансляцию сериала и просит Роспотребнадзор и даже СК РФ проверить драму из жизни казанских группировок на некую "опасную информацию". Можно предположить, что депутату-коммунисту обидно за идею: жизнь в позднем СССР изображена в сериале без прикрас, хотя и не так убого, как в "Чернобыле" от HBO – его, кстати, никто запрещать не пытался. Редакция Ока, которой "Слово пацана" пока нравится (посмотрим, конечно, что будет дальше) убеждена в том, что запреты в сфере искусства до добра не доводят. Как метко заметил наш Президент, "культура отмены" легко превращается в отмену культуры. И это, увы, касается не только Запада».
Писательница Марина Юденич привлекает внимание к тому, что депутат от КПРФ связала сериал с преступлением в Иркутской области уже после того, как МВД официально опровергло этот фейк:
«Вот смотрите. 2 декабря: ТГ каналы вбрасывают информацию о том, что в Иркутской области подростки убили сверстника после просмотра сериала "Слово пацана". 3 декабря: УМВД по Иркутской области официально опровергает эту информацию. И сообщает, что задержанный по горячим следам подросток на допросе показал, что преступление совершил в ходе возникшей ссоры, а сериал не смотрел. 4 декабря: депутат ГД РФ направляет запрос в РКН, в котором утверждает, что преступление совершено предположительно после просмотра сериала, который был пересмотрен не один раз преступниками – подростками, жестоко убившими ребенка (прямая цитата). И требует для создателей сериала всяческих кар. Пересмотрен не один раз. Не один раз пересмотрен. Спустя сутки после официального опровержения МВД. И тут ведь есть ровно два варианта. Депутат не разумеет разницы между фейками и официальной информацией. Депутат все разумеет и набрасывает вполне сознательно. И я даже не знаю, что хуже».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов с профессиональной точки зрения показывает, чем хорош сериал:
«В сериале очень хорошо показана работа милиции, в том числе сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних, которая пытается (в том числе неформальными методами) вытащить паренька из группировки. К тому же в конце каждой серии авторы сериала презентуют ссылку на сайт проекта растимдетей.рф с телефоном горячей линии, на который рекомендуется обращаться родителям, если подросток попал в сложную ситуацию. Но некоторые авторы каналов на волне хайпа и, не посмотрев ни одной серии, стали требовать запрета сериала. Что ж. В разные времена у нас снимали различные криминальные фильмы и сериалы, имевшие большую популярность. Их смотрели всей страной и никто (странно, да?) не пошел по пути героев. Да и киношные их судьбы заканчивались весьма трагично. <…> Чем закончится "Слово пацана", я не знаю, но очень хочу досмотреть до конца. Сериал надо показывать хотя бы для того, чтоб молодежь знала, в каких условиях мы тогда жили».
«РОКОТ» пишет, что на сахалинскую молодежь сериал оказывает позитивное воздействие:
«На Сахалине молодежь, насмотревшись сериала "Слово пацана", ходит в зал. Инициативно приглашают знакомых, и РОКОТ помогает формированию правильного мышления. Все так же, как в каждом городе нашей могучей страны. Они защищают друг друга и помогают младшим товарищам, несмотря на физические возможности или же нестандартные прически. Безусловно, у ребят много вопросов, мы направляем их и делимся своими воспоминаниями из прошлого. Если не мы, то кто? Братья, пока вы на фронте, ваши дети с нами! Знаем, что вы прочитаете пост!»
«РосСкандал» просит не помогать врагам вносить раскол в российское общество:
«В регионах России как МВД, так и преступники опровергают связь преступлений с сериалом "Слово пацана". Девочки-подростки из Махачкалы, которые избили сверстницу, отрицают, что на драку их подтолкнул нашумевший сериал "Слово пацана". Кроме того, все шестеро малолеток, задержанные за убийство подростка в Иркутской обл., заявили, что не смотрели сериал. К сожалению, сегодня любой скандальный инфоповод в России "берется в оборот" нашими врагами, чтобы стравить и разделить нас. Так нашумевший сериал искусственно сделали поводом для провокаций. По факту же картина ни при чем. Более того, сахалинская молодежь, которая смотрела сериал "Слово пацана", массово ходит в зал – и это не фейк. Не будем помогать врагу. А поможем себе – как пацаны в спортзале».
Отказ США выделить деньги Украине
В среду Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о выделении более 100 млрд долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. За день до этого должна была пройти непубличная встреча президента Украины с сенаторами США по видеосвязи, но незадолго до брифинга Владимир Зеленский отменил свое выступление.
«Безграничный аналитик» пишет об американском менталитете:
«Обычное голосование законопроект, скорее всего, прошел бы, поскольку там требуется простое большинство голосов, а Сенат контролируется демократами. Но 60% голосов они не могут набрать при всем желании. В итоге республиканское меньшинство наглядно показало, где оно видело и Украину, и требования Байдена. Жесточайший удар по перспективам и надеждам Киева нанесли именно "однажды в Америке". В силу того, что республиканцы требуют от Байдена и демократов изменить миграционное законодательство и усилить контроль за южной границей страны, вопрос с помощью Украине, по всей вероятности, просто зависнет в воздухе. Тема миграции для Штатов в десятки раз важнее, копья ломаются с невероятной страстью. А уж перед выборами никто уступать в таком вопросе не захочет. К тому же в США многие уже прекрасно понимают, что Украина проиграла. Американский менталитет не содержит в себе такой эмоции как жалость и сострадание к проигравшему. Загнанных лошадей пристреливают, и именно такое к себе отношение и придется ощутить Киеву, который когда-то поверил в сладкие обещания и щедрые посулы американских дипломатов на Евромайдане».
«Мейстер» считает, что России в этой ситуации жаловаться не на что:
«Чем дольше будут длиться перебои с поставками Киеву, тем проще будет нашим бойцам под Авдеевкой и Купянском. К слову, распиаренного выступления Зеленского так и не случилось, его отменили в последний момент. Учитывая любовь Зе без мыла лезть в любой эфир и мероприятие с речью о необходимости подкинуть грошей, предполагаем, что задвинули его сами американские кураторы. А значит, пан президент начинает не просто утомлять, а откровенно злить политические элиты США, выступая зримым свидетельством их раздора. Почему его с и без того сложного диспута и удалили. Какая удивительная трансформация меньше чем за два года – от отца мировой демократии к бельму на глазу конгрессменов».
«Мадуро – не дура» прогнозирует будущее Зеленского:
«Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэтью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для финансовой поддержки б/УССР. Похоже, что Зеленского решено-таки обменять на Залужного. Вот такая рокировочка получается. Условием обмена могут стать гарантии безопасности семье "З" от США с обеспечением проживания на их территории. Это гарантирует невыдачу третьим странам».
«Мюсли вслух» уверены, что денег Киеву дадут, но есть нюанс:
«Байден назвал возможное прекращение поддержки Украины "абсолютным сумасшествием" не в интересах США. Понятно, что денег хохлам обязательно дадут, тем более что большая их часть оседает в самих США, но когда и сколько – неизвестно. Демократам и республиканцам придется очень быстро договариваться по этому вопросу, потому что совсем скоро законодатели уйдут на рождественские каникулы. Уже в среду в Сенате состоится очередная попытка голосования о военной помощи Украине и Израилю. Одно известно точно: чем дальше, тем больше проблемы террориста Зеленского будут становиться удобным поводом для внутренних склок американских элит, которые все чаще начнут озвучивать друг другу вопрос, который накануне задал Белому дому спикер-республиканец Палаты представителей Джонсон: какой у вас вообще план по Украине?»
Политолог Малек Дудаков отмечает, что и Евросоюз не горит желанием финансировать Украину:
«Осталась неделя до саммита Украина – Евросоюз. Но до сих пор неясно, удастся ли согласовать выделение 50 миллиардов евро Киеву – и пообещать вступление в Евросоюз. Венгрия обещает это все блокировать – и теперь Макрон спешно привечает Орбана в Париже, пытаясь хоть как-то его умаслить. При этом арсеналы Евросоюза истощены. Евробюрократы разместили заказы лишь на 60 тысяч снарядов для Украины до марта – этого хватит на две недели боев. Содержать Киев самостоятельно Брюссель попросту не способен. И желания оказаться крайними – когда американцы сольются – у европейцев нет. Но в итоге проигранная война топит всех – рейтинги Байдена уже рухнули до рекордно низких 37%. А Евросоюз затрещал по швам на фоне триумфов правых евроскептиков».
Венесуэла готовит аннексию Западной Гайаны
Больше ста лет Венесуэла претендует на территорию размером более двух третей Гайаны к западу от реки Эссекибо. Спор обострился в 2015 году после того, как на этой территории открыли нефтяные месторождения. В эту среду парламент Венесуэлы принял в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума.
Гайана напряглась, пишет «Банкста»:
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании 24-го штата под названием Гайана-Эссекибо. Также он дал работающим в Эссекибо нефтяным компаниям три месяца на завершение операций. "Гайана рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории", – прокомментировал действия Мадуро президент Гайаны Ирфаан Али».
«Янсен | Z» сомневается, что грядет новый крупный конфликт:
«Для понимания ситуации в армии Гайаны – у них 9 бронемашин, три артиллерийских орудия и 48 минометов в неизвестном состоянии. Вся армия страны, включая тыловиков и охрану президента – 3400 человек. Вы всерьез обсуждаете это как "возможную войну в Латинской Америке, которая отвлечет внимание США"?»
«Свидетели Байрактара» следят за американцами:
«Больше всего меня волнует молчаливое согласие США. Этот сценарий слишком похож на заманивание Ирака в Кувейт. Аналогии слишком прямые. У меня есть только один вопрос. Где теперь в мире брать снаряды для конфликтов, которые плодятся в геометрической прогрессии?»
Американцы тренируются в джунглях, отвечает «Секс, картели, Фрида Кало»:
«Армия Гайаны находится в состоянии повышенной готовности и поддерживает контакты с иностранными военными – в первую очередь имеется в виду Южное командование ВС США. Последние, к слову, в этом году проводили – как пишут мне бразильские коллеги – масштабные учения, оттачивающие ведения боевых действий в джунглях. Тем не менее вписываться в помощь как Гайане, так и Венесуэле из стран-соседей никто не хочет – себе дороже. Или же хочет, но боится спровоцировать раскол в своем собственном руководстве (как это говорят про Бразилию)».
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