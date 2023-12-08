Продюсер Фадеев сравнил свою юность с сюжетом сериала «Слово пацана»

Продюсер Максим Фадеев заявил, что в юные годы состоял в банде, подобной тем, которые показали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам продюсера, который вырос в Кургане, участники его банды называли себя «компанией». Фадеев отметил, что в память о тех временах у него осталось два ножевых ранения.

«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались стенка на стенку», - написал продюсер.

Ранее Минкульт Украины призвал своих граждан не смотреть сериал «Слово пацана», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/fadeevmaxim
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