Продюсер Фадеев сравнил свою юность с сюжетом сериала «Слово пацана»
Продюсер Максим Фадеев заявил, что в юные годы состоял в банде, подобной тем, которые показали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.
По словам продюсера, который вырос в Кургане, участники его банды называли себя «компанией». Фадеев отметил, что в память о тех временах у него осталось два ножевых ранения.
«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались стенка на стенку», - написал продюсер.
Ранее Минкульт Украины призвал своих граждан не смотреть сериал «Слово пацана», передает «Радиоточка НСН».
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