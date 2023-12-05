«Ты защищаешь Крыжовникова?» Блогер BadComedian заступился за «Слово пацана»

«Я еще не смотрел сериал "Слово пацана", ознакомлюсь, хоть и творчество Жоры Крыжовникова не люблю. Меня много кто спрашивал: как ты можешь защищать Крыжовникова, ты же критиковал "Горько"? Можно сколько угодно критиковать, не любить авторский стиль или ненавидеть творчество, но речи про запрет - совсем из другой оперы. Я не люблю, когда романтизируют, если бандит, он должен получить по заслугам. Как я понимаю, в сериале так и происходит. Но даже, если бы так не было, мы можем объяснять детям, что это неправильно или ужасно, но запрет – это манипуляция и популизм», - сказал Баженов.

По его мнению, шумиха вокруг сериала связана с желанием хайпануть Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребенка в Татарстане.

«Тот человек, который все это начал, омбудсмен по Татарстану, дала большое интервью, и из этого сделали шоу, хотя, казалось бы, ограничение "18+" у сериала есть, какие вопросы? Дети этот сериал не должны смотреть, но она хочет известности и ее получает. Мы можем достать миллионы фильмов и сериалов, даже советских, и возникнут вопросы. Мне кажется, это из-за желания похайпить, и вот маховик закрутился. Единственное, странно, что в какой-то момент авторов стали обвинять в пиаре. Я бы не хотел такой PR-компании, когда РКН и СК тебя проверяют», - пояснил BadComedian.

При этом он связал претензии к сериалу «Пищеблок» с партийной принадлежностью Останиной, являющейся членом КПРФ.