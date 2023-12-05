«Ты защищаешь Крыжовникова?» Блогер BadComedian заступился за «Слово пацана»
Евгений Баженов сказал в эфире НСН, что не любит творчество Жоры Крыжовникова, но против запретов, а претензии к «Пищеблоку» связал с недовольством коммунистов «советскими вампирами».
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить эти фильмы на предмет пропаганды «запрещённой информации, причиняющей вред подрастающему поколению».
«Я еще не смотрел сериал "Слово пацана", ознакомлюсь, хоть и творчество Жоры Крыжовникова не люблю. Меня много кто спрашивал: как ты можешь защищать Крыжовникова, ты же критиковал "Горько"? Можно сколько угодно критиковать, не любить авторский стиль или ненавидеть творчество, но речи про запрет - совсем из другой оперы. Я не люблю, когда романтизируют, если бандит, он должен получить по заслугам. Как я понимаю, в сериале так и происходит. Но даже, если бы так не было, мы можем объяснять детям, что это неправильно или ужасно, но запрет – это манипуляция и популизм», - сказал Баженов.
По его мнению, шумиха вокруг сериала связана с желанием хайпануть Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребенка в Татарстане.
«Тот человек, который все это начал, омбудсмен по Татарстану, дала большое интервью, и из этого сделали шоу, хотя, казалось бы, ограничение "18+" у сериала есть, какие вопросы? Дети этот сериал не должны смотреть, но она хочет известности и ее получает. Мы можем достать миллионы фильмов и сериалов, даже советских, и возникнут вопросы. Мне кажется, это из-за желания похайпить, и вот маховик закрутился. Единственное, странно, что в какой-то момент авторов стали обвинять в пиаре. Я бы не хотел такой PR-компании, когда РКН и СК тебя проверяют», - пояснил BadComedian.
При этом он связал претензии к сериалу «Пищеблок» с партийной принадлежностью Останиной, являющейся членом КПРФ.
«Я смотрел обзоры на "Пищеблок", сериал не смотрел, но знаю контекст и сюжет. Это фантастический сериал, где советские вампиры пьют кровь, а в фантастике может что угодно быть. Это ужасное лицемерие и абсурд. Хотя, раз она из КПРФ, это логично», - заключил собеседник НСН.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что существует прямая корреляция между всплеском детской преступности и количеством скачивания сериала «Слово пацана».
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