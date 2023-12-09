СМИ: Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»

По словам депутата, она получила ответ на свой запрос, в котором ведомство указывает, что сериал показывают на онлайн-платформах со знаком информационной продукции «18+».

«Роскомнадзор также проанализировал первые пять серий и каких-либо нарушений законодательства не выявил», - цитирует канал Орлову.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что в юные годы состоял в банде, подобной тем, которые показали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

