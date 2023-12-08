Солист «Иванушек» нашел киноляпы в сериале «Слово пацана»

По его мнению, «настоящие пацаны» в конце 1980-х годов вряд ли слушали группу «Ласковый май». Певец вспомнил, как в 1988 году его атаковала агрессивная компания в Казани.

Также Григорьев-Аполлонов раскритиковал сцену, где с учительницы сняли шапку. Музыкант полагает, что так не поступит «даже самый дикий гопник», сообщает NEWS.ru.

Сериал «Слово пацана» стартовал 9 ноября. Фильм рассказывает о молодежных группировках Казани на рубеже 1970-80-х годов, напоминает «Радиоточка НСН».

