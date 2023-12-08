Боец Минеев раскритиковал «Слово пацана» за неестественность
Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев в своем Telegram-канале признался, что не смог досмотреть нашумевший сериал «Слово пацана».
Он отметил, что «большинство героев неестественны», поэтому смотреть дольше 15 минут первую серию спортсмен не стал. На фоне споров о романтизации бандитизма в картине Минеев призвал россиян ставить высокие цели, тогда времени на пустые дела не останется.
Ранее российский рэп-исполнитель Niletto в соцсетях обратился к собственным фанатам, будучи одет в коричневое пальто в клетку и шапку. Так он постарался высмеять тех, кто подражает сериалу «Слово пацана».
«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных», — заявил Niletto.
Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман. Как именно изменится концовка он уточнять не стал, передает «Радиоточка НСН».
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