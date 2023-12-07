Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям

Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман. Как именно изменится концовка он уточнять не стал.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью «Радиоточке НСН» возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».

