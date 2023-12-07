Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям

Начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины.

«То время было очень страшное», - написал он в Telegram-канале, отметив, что романтизировать бандитизм не стоит, никто не хочет возращения реалий прошлого.

Депутат Госдумы Луговой выступил против запрета сериала «Слово пацана»

Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман. Как именно изменится концовка он уточнять не стал.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью «Радиоточке НСН» возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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