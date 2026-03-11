Госдума рассмотрит поправки против завышения тарифов на ЖКХ
11 марта Госдума рассмотрит проекты законов, направленные на усиление контроля за тарифообразованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил в Telegram председатель Думы Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты получают много жалоб от россиян относительно высоких платежей за ЖКУ. Спикер также указал, что в 2025 году после проверки выяснилось, что граждане переплатили больше 50 млрд рублей за счет неправомерных начислений.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России выявила тенденцию увеличения числа нарушений региональными властями предписаний ведомства. Володин омтетил, что это свидетельствует о необходимости срочных мер для устранения хаоса в тарифообразовании.
Ранее глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
